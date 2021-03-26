МВД предложило продлить срок действия паспортов
Министерство внутренних дел предложило продлить срок действия паспорта на 30 дней после исполнения его владельцу 20 и 45 лет. Такой проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно действующему закону, россияне должны менять паспорт в 20 и 45 лет. Паспорт перестает действовать по достижении этого возраста. При этом гражданину дается 30 дней на получение нового документа.
Министерство предложило считать паспорт недействительным через 30 дней после исполнения гражданину 20 и 45 лет. В пояснительной записке говорится, что прекращение действия паспорта в день рождения ограничивает права гражданина: например, он не может зарегистрироваться на портале Госуслуг, чтобы подать заявление на новый паспорт.
Ранее МВД сообщило, что в Москве пройдет эксперимент по введению электронного паспорта. Он будет оформлен в виде пластиковой карты размером с банковскую. Электронный паспорт будет содержать всю информацию бумажного документа. Как оформить такой документ пока неясно.