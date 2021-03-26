МВД предложило продлить срок действия паспортов

Министерство предложило считать паспорт недействительным через 30 дней после исполнения гражданину 20 и 45 лет. В пояснительной записке говорится, что прекращение действия паспорта в день рождения ограничивает права гражданина: например, он не может зарегистрироваться на портале Госуслуг, чтобы подать заявление на новый паспорт.