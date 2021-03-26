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МВД предложило продлить срок действия паспортов

Ведомости

Министерство внутренних дел предложило продлить срок действия паспорта на 30 дней после исполнения его владельцу 20 и 45 лет. Такой проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему закону, россияне должны менять паспорт в 20 и 45 лет. Паспорт перестает действовать по достижении этого возраста. При этом гражданину дается 30 дней на получение нового документа.

Министерство предложило считать паспорт недействительным через 30 дней после исполнения гражданину 20 и 45 лет. В пояснительной записке говорится, что прекращение действия паспорта в день рождения ограничивает права гражданина: например, он не может зарегистрироваться на портале Госуслуг, чтобы подать заявление на новый паспорт.

Ранее МВД сообщило, что в Москве пройдет эксперимент по введению электронного паспорта. Он будет оформлен в виде пластиковой карты размером с банковскую. Электронный паспорт будет содержать всю информацию бумажного документа. Как оформить такой документ пока неясно.

Ранее по теме: В Москве пройдет эксперимент по введению электронных паспортов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных