В России за сутки выявили 8294 случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 30,8 млн случаев заражения, на втором месте Бразилия — 13,1 млн, на третьем месте Индия — 12,8 млн, на четвертом месте Франция — 4,9 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано около 132,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,9 млн случаев смерти от него.