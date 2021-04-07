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В России за сутки выявили 8294 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России выявили 8294 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели за сутки 9445 пациентов, умерли — 374.

6 апреля оперштаб сообщил о 8328 случаях коронавируса.

В Москве за сутки выявили 1585 новых пациентов с коронавирусом, за весь период — 1 039 775. Из них продолжают лечиться 69 346 человек. 953 402 пациента выздоровели, 17 027 — умерли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли Санкт-Петербург — 705 новых пациентов, Московская область — 570, Нижегородская область — 247, Ростовская область — 241, Самарская область — 198 случаев.

В топ-5 по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 399 591 случай болезни, Московская область — 236 310, Нижегородская область — 109 291, Свердловская область — 83 457, Ростовская область — 82 522 случая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 30,8 млн случаев заражения, на втором месте Бразилия — 13,1 млн, на третьем месте Индия — 12,8 млн, на четвертом месте Франция — 4,9 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано около 132,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,9 млн случаев смерти от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных