Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Аналитики назвали города с наименьшим спросом на лекарства

Ведомости

Жители Владикавказа и Махачкалы реже всех покупают лекарства, говорится в исследовании дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование». В рамках опроса были получены ответы минимум 200 человек из каждого из вошедших в выборку 75 городов России с населением выше 250 тыс.

«Реже всех покупают лекарства жители Владикавказа и Махачкалы — в этих городах по 9% людей, ходят в аптеку реже одного раза в год», — говорится в результатах исследования. При этом в среднем по России этот показатель составляет 7%.

Несколько раз в год в аптеку ходят 18% россиян, а раз в несколько месяцев — каждый четвертый. Наибольшая доля (51%) граждан покупает медикаменты несколько раз в месяц. При этом в Барнауле, Волгограде, Вологде, Кирове, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе и Симферополе этот показатель выше среднего — 55%.

Из 51% тех, кто несколько раз в месяц посещает аптеку, 65% составляют женщины. Также так делают 78% людей старше 60 лет. Среди людей в возрасте от 18 до 30 лет подобным образом действует каждый третий.

В среднем российская семья тратит на лекарства 19,5 тыс. руб. в год — порядка 1,8% от своего дохода. При этом на фоне пандемии коронавируса, в сравнении с началом 2020 г., траты граждан в аптеках увеличились на 36%.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о падении продаж лекарств от гриппа и простуды в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных