Аналитики назвали города с наименьшим спросом на лекарства

Несколько раз в год в аптеку ходят 18% россиян, а раз в несколько месяцев — каждый четвертый. Наибольшая доля (51%) граждан покупает медикаменты несколько раз в месяц. При этом в Барнауле, Волгограде, Вологде, Кирове, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе и Симферополе этот показатель выше среднего — 55%.