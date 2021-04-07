Аналитики назвали города с наименьшим спросом на лекарства
Жители Владикавказа и Махачкалы реже всех покупают лекарства, говорится в исследовании дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование». В рамках опроса были получены ответы минимум 200 человек из каждого из вошедших в выборку 75 городов России с населением выше 250 тыс.
«Реже всех покупают лекарства жители Владикавказа и Махачкалы — в этих городах по 9% людей, ходят в аптеку реже одного раза в год», — говорится в результатах исследования. При этом в среднем по России этот показатель составляет 7%.
Несколько раз в год в аптеку ходят 18% россиян, а раз в несколько месяцев — каждый четвертый. Наибольшая доля (51%) граждан покупает медикаменты несколько раз в месяц. При этом в Барнауле, Волгограде, Вологде, Кирове, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе и Симферополе этот показатель выше среднего — 55%.
Из 51% тех, кто несколько раз в месяц посещает аптеку, 65% составляют женщины. Также так делают 78% людей старше 60 лет. Среди людей в возрасте от 18 до 30 лет подобным образом действует каждый третий.
В среднем российская семья тратит на лекарства 19,5 тыс. руб. в год — порядка 1,8% от своего дохода. При этом на фоне пандемии коронавируса, в сравнении с началом 2020 г., траты граждан в аптеках увеличились на 36%.