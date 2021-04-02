Аналитики сообщили о падении продаж лекарств от гриппа и простуды в России
Объем продаж лекарств от гриппа и простуды в России с 1 января по 18 марта текущего года сократился на 15% в денежном и на 25% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., говорится в исследовании компании DSM Group, результаты которого приводит «Коммерсантъ». Так, за указанный период приобретено 290,1 млн упаковок лекарств на общую сумму 60,4 млрд руб.
Отмечается, что подобная отрицательная динамика нетипична для этого сезона, когда продажи медицинских препаратов обычно растут. Например, в первые три месяца прошлого года объем продаж препаратов от гриппа и простуды увеличился на 18% в денежном выражении и на 7% в количественном.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил падение продаж отсутствием резкого увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году. Причиной этого, по мнению основателя и гендиректора сервиса «Мегаптека.ру» Дмитрия Чиркова, являются меры против коронавируса: введение масочного режима, необходимость соблюдать социальную дистанцию и отмена массовых мероприятий.
Кроме того, повысилось число вакцинированных от гриппа. По данным Роспотребнадзора, в начале 2020 г. таковых было 67 млн человек, а в 2021 г. — 85,9 млн.
Заместитель генерального директора сети «Советские аптеки» Михаил Терехин отметил, что многие лекарства, в том числе и противовирусные, россияне получили бесплатно для лечения COVID-19 и теперь могут использовать их против гриппа и простуды. Кроме того, из-за падения доходов на фоне пандемии люди стали приобретать более дешевые аналоги применяемых ранее препаратов.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также напомнил, что ажиотажный спрос на лекарства наблюдался в России в 2020 г. Тогда люди запаслись противовирусными, так как знали очень мало о COVID-19.
Терехин добавил, что из-за падения спроса на препараты от простуды и гриппа сети были вынуждены договариваться с поставщиками о меньших объемах закупок. Наряду с этим дистрибуторы повышали стоимость лекарств, чтобы оптимизировать логистику и работать без перегрузок, отметил он.