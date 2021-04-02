Аналитики сообщили о падении продаж лекарств от гриппа и простуды в России

Объем продаж лекарств от гриппа и простуды в России с 1 января по 18 марта текущего года сократился на 15% в денежном и на 25% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., говорится в исследовании компании DSM Group, результаты которого приводит «Коммерсантъ». Так, за указанный период приобретено 290,1 млн упаковок лекарств на общую сумму 60,4 млрд руб.