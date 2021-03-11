Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Минцифры предлагает разрешить онлайн-торговлю рецептурными лекарствами

Этого давно добиваются крупные интернет-компании
Мария Котова Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Минцифры предлагает к июлю 2021 г. разработать проект постановления правительства, которое разрешит дистанционную продажу рецептурных лекарств. Об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России, подготовленном министерством.

«Ведомости» ознакомились с копией документа. Предложение вошло в проект, поступивший на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом его обсуждения. Представитель пресс-службы Чернышенко полтвердил получение документа, отметив, что мера по легализации онлайн-торговли рецептурными лекарствами в нем действительно содержится. Он пояснил, что в период пандемии этот вопрос стал особенно острым.

В качестве исполнителей в проекте плана указаны Минцифры и Минздрав, в последнем на момент сдачи статьи комментариев не предоставили. Замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил, что инициатива была предложена отраслью, и в министерстве считают ее важной.

На данный момент разрешена торговля в интернете только безрецептурными лекарствами, закон об этом вступил в силу в апреле 2020 г., до этого их можно было лишь забронировать и забрать в аптеке. По данным DSM Group, продажи аптек в онлайне в 2020 г. составили порядка 93,2 млрд руб. (совокупно препараты и нелекарственный ассортимент). Доля онлайна в структуре всех продаж сетей составляет 6,6%. В марте 2018 г.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; включает Ozon.ru, Wildberries, Сбермаркет, iHerb, «Почту России» и др.) предлагала Минздраву легализовать доставку и рецептурных препаратов тоже, в ответ на что в министерстве заявляли, что это будет возможно только после появления практики продажи безрецептурных, сообщал «Коммерсантъ».

Вы видите 45% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных