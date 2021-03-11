Минцифры предлагает разрешить онлайн-торговлю рецептурными лекарствами

На данный момент разрешена торговля в интернете только безрецептурными лекарствами, закон об этом вступил в силу в апреле 2020 г., до этого их можно было лишь забронировать и забрать в аптеке. По данным DSM Group, продажи аптек в онлайне в 2020 г. составили порядка 93,2 млрд руб. (совокупно препараты и нелекарственный ассортимент). Доля онлайна в структуре всех продаж сетей составляет 6,6%. В марте 2018 г.