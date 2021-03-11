Минцифры предлагает разрешить онлайн-торговлю рецептурными лекарствами

Минцифры предлагает разрешить онлайн-торговлю рецептурными лекарствамиЭтого давно добиваются крупные интернет-компании
Минцифры предлагает к июлю 2021 г. разработать проект постановления правительства, которое разрешит дистанционную продажу рецептурных лекарств. Об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России, подготовленном министерством.
«Ведомости» ознакомились с копией документа. Предложение вошло в проект, поступивший на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом его обсуждения. Представитель пресс-службы Чернышенко полтвердил получение документа, отметив, что мера по легализации онлайн-торговли рецептурными лекарствами в нем действительно содержится. Он пояснил, что в период пандемии этот вопрос стал особенно острым.
В качестве исполнителей в проекте плана указаны Минцифры и Минздрав, в последнем на момент сдачи статьи комментариев не предоставили. Замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил, что инициатива была предложена отраслью, и в министерстве считают ее важной.
На данный момент разрешена торговля в интернете только безрецептурными лекарствами, закон об этом вступил в силу в апреле 2020 г., до этого их можно было лишь забронировать и забрать в аптеке. По данным DSM Group, продажи аптек в онлайне в 2020 г. составили порядка 93,2 млрд руб. (совокупно препараты и нелекарственный ассортимент). Доля онлайна в структуре всех продаж сетей составляет 6,6%. В марте 2018 г.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; включает Ozon.ru, Wildberries, Сбермаркет, iHerb, «Почту России» и др.) предлагала Минздраву легализовать доставку и рецептурных препаратов тоже, в ответ на что в министерстве заявляли, что это будет возможно только после появления практики продажи безрецептурных, сообщал «Коммерсантъ».