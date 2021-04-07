Госдума приняла закон о штрафах за высадку детей без билета из транспорта
Госдума приняла в третьем чтении поправки в кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет без сопровождения взрослых, сообщается на сайте нижней палаты.
Согласно поправкам, штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка без сопровождения взрослого в случае отсутствия билета или невозможности его оплатить. Речь идет о проезде в автобусе, троллейбусе или трамвае. Для водителя штраф составит 5 тыс. руб., для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тыс. руб.
«Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ», — пояснили в Госдуме.
При этом, если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел запрет на принудительную высадку из общественного транспорта безбилетного пассажира моложе 16 лет без сопровождения взрослых.