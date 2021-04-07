Госдума приняла закон о штрафах за высадку детей без билета из транспорта

Согласно поправкам, штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка без сопровождения взрослого в случае отсутствия билета или невозможности его оплатить. Речь идет о проезде в автобусе, троллейбусе или трамвае. Для водителя штраф составит 5 тыс. руб., для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тыс. руб.