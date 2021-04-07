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Госдума приняла закон о штрафах за высадку детей без билета из транспорта

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении поправки в кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет без сопровождения взрослых, сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно поправкам, штрафы будут грозить за принудительную высадку ребенка без сопровождения взрослого в случае отсутствия билета или невозможности его оплатить. Речь идет о проезде в автобусе, троллейбусе или трамвае. Для водителя штраф составит 5 тыс. руб., для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тыс. руб.

«Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по УК РФ», — пояснили в Госдуме.

При этом, если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел запрет на принудительную высадку из общественного транспорта безбилетного пассажира моложе 16 лет без сопровождения взрослых. 

Ранее по теме: Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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