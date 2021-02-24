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Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажира моложе 16 лет без сопровождения взрослых. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот законопроект Госдума приняла в третьем чтении 16 февраля. Он был разработан Минтрансом и вносит изменения в ст. 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.

Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях. При этом в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют, и в случае отказа от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

В последние годы в СМИ освещались несколько случаев, когда контролеры в мороз высаживали из транспорта детей, не имеющих денег на проезд.

Так, в одном из городских пабликов мать несовершеннолетнего рассказала, что 11 января у ее сына не прошла оплата за проезд по карте, он был высажен на трассе «Киров-Кирово-Чепецк», а потом сел в другой автобус, где за него заплатила случайная пассажирка. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. По итогам проверки прокурор потребовал наказать кондуктора, высадившего подростка из автобуса в мороз, писал «Интерфакс».

Ранее по теме: Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных