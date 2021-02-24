Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

Так, в одном из городских пабликов мать несовершеннолетнего рассказала, что 11 января у ее сына не прошла оплата за проезд по карте, он был высажен на трассе «Киров-Кирово-Чепецк», а потом сел в другой автобус, где за него заплатила случайная пассажирка. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. По итогам проверки прокурор потребовал наказать кондуктора, высадившего подростка из автобуса в мороз, писал «Интерфакс».