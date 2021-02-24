Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта безбилетного пассажира моложе 16 лет без сопровождения взрослых. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этот законопроект Госдума приняла в третьем чтении 16 февраля. Он был разработан Минтрансом и вносит изменения в ст. 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.
Документ регулирует перевозки пассажиров и багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях. При этом в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми эти правила не действуют, и в случае отказа от оплаты проезда они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
В последние годы в СМИ освещались несколько случаев, когда контролеры в мороз высаживали из транспорта детей, не имеющих денег на проезд.
Так, в одном из городских пабликов мать несовершеннолетнего рассказала, что 11 января у ее сына не прошла оплата за проезд по карте, он был высажен на трассе «Киров-Кирово-Чепецк», а потом сел в другой автобус, где за него заплатила случайная пассажирка. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. По итогам проверки прокурор потребовал наказать кондуктора, высадившего подростка из автобуса в мороз, писал «Интерфакс».