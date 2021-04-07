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Глава Роструда назвал самые востребованные вакансии в России

Ведомости

Квалифицированные специалисты добывающих отраслей на сегодняшний день возглавляют топ по уровню востребованности и оплаты труда в России, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«На сегодняшний момент в топе, прежде всего, квалифицированные специалисты добывающих отраслей. Именно квалифицированные рабочие. Это горные инженеры, это инженеры по оборудованию. Вот это абсолютный топ с точки зрения в том числе заработных плат», — сообщил он.

Также, по словам Иванкова, российской экономике сегодня необходимы станочники и специалисты сельского хозяйства. В то же время блогеры ей не нужны, подчеркнул руководитель Роструда.

Говоря о заработных платах, Иванков отметил, что показатели областей, где ведется добыча сырья, например, Ямало-Ненецкого автономного округа, намного отличаются от уровня Центральной России. «Хотя и в Центральной России есть вакансии станочников свыше 100 тысяч рублей», — отметил он.

Второе место по размеру зарплат занимают пилоты воздушных судов. Также высокие показатели у топ-менеджеров различных компаний. «С точки зрения зарплат топ-менеджмент опережает станочников. Что не всегда, по-моему, правильно», — сказал Иванков.

Ранее опрос, проведенный порталом «Работа.ру», показал, что порядка 63% трудоустроенных россиян не любят свою деятельность и хотели бы ее сменить. Кроме того, в ходе исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснилось, что 56% граждан недовольны своим работодателем и не стали бы рекомендовать другим к нему устраиваться.

Ранее по теме: Почему россияне так не любят свою работу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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