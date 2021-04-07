Глава Роструда назвал самые востребованные вакансии в России

Ранее опрос, проведенный порталом «Работа.ру», показал, что порядка 63% трудоустроенных россиян не любят свою деятельность и хотели бы ее сменить. Кроме того, в ходе исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснилось, что 56% граждан недовольны своим работодателем и не стали бы рекомендовать другим к нему устраиваться.