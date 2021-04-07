Глава Роструда назвал самые востребованные вакансии в России
Квалифицированные специалисты добывающих отраслей на сегодняшний день возглавляют топ по уровню востребованности и оплаты труда в России, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков в интервью программе «Поздняков» на НТВ.
«На сегодняшний момент в топе, прежде всего, квалифицированные специалисты добывающих отраслей. Именно квалифицированные рабочие. Это горные инженеры, это инженеры по оборудованию. Вот это абсолютный топ с точки зрения в том числе заработных плат», — сообщил он.
Также, по словам Иванкова, российской экономике сегодня необходимы станочники и специалисты сельского хозяйства. В то же время блогеры ей не нужны, подчеркнул руководитель Роструда.
Говоря о заработных платах, Иванков отметил, что показатели областей, где ведется добыча сырья, например, Ямало-Ненецкого автономного округа, намного отличаются от уровня Центральной России. «Хотя и в Центральной России есть вакансии станочников свыше 100 тысяч рублей», — отметил он.
Второе место по размеру зарплат занимают пилоты воздушных судов. Также высокие показатели у топ-менеджеров различных компаний. «С точки зрения зарплат топ-менеджмент опережает станочников. Что не всегда, по-моему, правильно», — сказал Иванков.
Ранее опрос, проведенный порталом «Работа.ру», показал, что порядка 63% трудоустроенных россиян не любят свою деятельность и хотели бы ее сменить. Кроме того, в ходе исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснилось, что 56% граждан недовольны своим работодателем и не стали бы рекомендовать другим к нему устраиваться.