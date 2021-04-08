Минтруд планирует разрешить женщинам работать авиамеханиками
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа, в соответствии с которым женщины смогут заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов, следует из официального ответа ведомства на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.
«С целью актуализации и расшифровки некоторых пунктов перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, подготовлен проект приказа Минтруда, которым предусмотрено исключение подпункта «б» пункта 57 из данного перечня», — говорится в документе, отрывок из которого приводит ТАСС.
Обозначенный подпункт включает в себя работу авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам и горюче-смазочным материалам. Туда же входят техник по крылу и инженер, занимающиеся техническим обслуживанием самолетов и вертолетов.
Летом 2019 г. Минтруд утвердил список недоступных для женщин видов деятельности из-за вредных и опасных условий. В начале этого года перечень был обновлен: в него вошли более 100 профессий, включая водителя фуры, машиниста электропоезда, боцмана, шкипера и матроса. 16 марта Святенко предложила обозначенный список сократить, оставив в нем только те профессии, которые наносят вред здоровью.