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Минтруд планирует разрешить женщинам работать авиамеханиками

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа, в соответствии с которым женщины смогут заниматься техобслуживанием самолетов и вертолетов, следует из официального ответа ведомства на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

«С целью актуализации и расшифровки некоторых пунктов перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, подготовлен проект приказа Минтруда, которым предусмотрено исключение подпункта «б» пункта 57 из данного перечня», — говорится в документе, отрывок из которого приводит ТАСС.

Обозначенный подпункт включает в себя работу авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам и горюче-смазочным материалам. Туда же входят техник по крылу и инженер, занимающиеся техническим обслуживанием самолетов и вертолетов.

Летом 2019 г. Минтруд утвердил список недоступных для женщин видов деятельности из-за вредных и опасных условий. В начале этого года перечень был обновлен: в него вошли более 100 профессий, включая водителя фуры, машиниста электропоезда, боцмана, шкипера и матроса. 16 марта Святенко предложила обозначенный список сократить, оставив в нем только те профессии, которые наносят вред здоровью.

Ранее по теме: В Минтруде рассмотрят вопрос о расширении перечня доступных профессий для женщин
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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