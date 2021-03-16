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В Минтруде рассмотрят вопрос о расширении перечня доступных профессий для женщин

Ведомости

Минтруд России рассмотрит вопроос о расширении перечня доступных профессий для женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко направила в Минтруд предложение сократить перечень запрещенных профессий, оставив там лишь те, что действительно наносят вред здоровью. «Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки», — сказали в Минтруде.

В 2021 г. в России вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий. В нем оказались свыше 100 профессий, среди которых водитель фуры, машинист электропоезда, боцман, шкипер и матрос.

Ранее по теме: Первые женщины-машинисты вышли на работу в московском метро

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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