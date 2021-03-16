В Минтруде рассмотрят вопрос о расширении перечня доступных профессий для женщин
Минтруд России рассмотрит вопроос о расширении перечня доступных профессий для женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко направила в Минтруд предложение сократить перечень запрещенных профессий, оставив там лишь те, что действительно наносят вред здоровью. «Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки», — сказали в Минтруде.
В 2021 г. в России вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий. В нем оказались свыше 100 профессий, среди которых водитель фуры, машинист электропоезда, боцман, шкипер и матрос.