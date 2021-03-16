В Минтруде рассмотрят вопрос о расширении перечня доступных профессий для женщин

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко направила в Минтруд предложение сократить перечень запрещенных профессий, оставив там лишь те, что действительно наносят вред здоровью. «Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки», — сказали в Минтруде.