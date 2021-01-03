Первые женщины-машинисты вышли на работу в московском метро

Заммэра также отметил, что работа машиниста уже не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой, а форма для новых сотрудниц была разработана с учетом мнений кандидаток в машинисты, женщин, работающих на других должностях в метро, а также мужчин-машинистов. Ходить поезда под управлением женщин будут пока по Филевской линии.