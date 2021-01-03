Первые женщины-машинисты вышли на работу в московском метро
Первые женщины-машинисты вышли на линию московского метрополитена, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
«Сегодня первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда вышли на линию московского метро. Год назад вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который теперь позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов», — приводит его слова столичный дептранс.
Ликсутов отметил, что московские власти добивались разрешения принимать на работу машинистов-женщин с помощью Минтранса и Минтруда. После получения разрешения были открыты специальные курсы для обучения женщин этой профессии.
Заммэра также отметил, что работа машиниста уже не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой, а форма для новых сотрудниц была разработана с учетом мнений кандидаток в машинисты, женщин, работающих на других должностях в метро, а также мужчин-машинистов. Ходить поезда под управлением женщин будут пока по Филевской линии.