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Первые женщины-машинисты вышли на работу в московском метро

Ведомости

Первые женщины-машинисты вышли на линию московского метрополитена, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«Сегодня первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда вышли на линию московского метро. Год назад вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который теперь позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов», — приводит его слова столичный дептранс.

Ликсутов отметил, что московские власти добивались разрешения принимать на работу машинистов-женщин с помощью Минтранса и Минтруда. После получения разрешения были открыты специальные курсы для обучения женщин этой профессии.

Заммэра также отметил, что работа машиниста уже не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой, а форма для новых сотрудниц была разработана с учетом мнений кандидаток в машинисты, женщин, работающих на других должностях в метро, а также мужчин-машинистов. Ходить поезда под управлением женщин будут пока по Филевской линии.

Ранее по теме: Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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