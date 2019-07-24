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Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий

Министерство труда и социальной защиты согласилось допустить женщин к ряду запрещенных для них ранее профессий, в случае если работодатель гарантирует им безопасность труда. Об этом Минтруд просила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

С учетом этих изменений составлен новый перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Если он будет окончательно утвержден, то вступит в силу с 1 января 2021 г., рассказал «Интерфаксу» заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.

Действующий перечень был принят почти 20 лет назад и уже потерял свою актуальность, отметил Безюков. Развитие технологий, автоматизация и механизация производств позволили существенно снизить опасность причинения вреда здоровью работников. «Это дает возможность женщинам работать в ранее запрещенных для них профессиях», – пояснил Безюков.

Перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда не позволяет принимать женщин на работу, где условия труда представляют опасность для их репродуктивного здоровья. Сейчас в него входят около 100 профессий. Так, женщинам запрещено выполнять работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, подземные, сварочные работы, слесарные и котельные. Также им нельзя работать плавильщиками металлов, каменщиками, землекопами, машинистами бульдозера, плотниками, бурильщиками, сталеварами и так далее. Какие профессии и производства будут исключены из перечня, Безюков не уточнил.

Ранее РБК сообщал, что Минтруд намерен почти в пять раз (с 456 до 98 позиций) сократить перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Например, министерство предлагает разрешить женщинам работать дальнобойщиками, парашютистами, машинистами в метро и на судах всех видов флота.

10 профессий, которые запрещены российским женщинам