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Экономика
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Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий

Ведомости
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Министерство труда и социальной защиты согласилось допустить женщин к ряду запрещенных для них ранее профессий, в случае если работодатель гарантирует им безопасность труда. Об этом Минтруд просила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

С учетом этих изменений составлен новый перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Если он будет окончательно утвержден, то вступит в силу с 1 января 2021 г., рассказал «Интерфаксу» заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.

Действующий перечень был принят почти 20 лет назад и уже потерял свою актуальность, отметил Безюков. Развитие технологий, автоматизация и механизация производств позволили существенно снизить опасность причинения вреда здоровью работников. «Это дает возможность женщинам работать в ранее запрещенных для них профессиях», – пояснил Безюков.

Перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда не позволяет принимать женщин на работу, где условия труда представляют опасность для их репродуктивного здоровья. Сейчас в него входят около 100 профессий. Так, женщинам запрещено выполнять работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, подземные, сварочные работы, слесарные и котельные. Также им нельзя работать плавильщиками металлов, каменщиками, землекопами, машинистами бульдозера, плотниками, бурильщиками, сталеварами и так далее. Какие профессии и производства будут исключены из перечня, Безюков не уточнил.

Ранее РБК сообщал, что Минтруд намерен почти в пять раз (с 456 до 98 позиций) сократить перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Например, министерство предлагает разрешить женщинам работать дальнобойщиками, парашютистами, машинистами в метро и на судах всех видов флота.

10 профессий, которые запрещены российским женщинам

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Бизнес
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Ozon начал тестировать новый способ доставки товаров

Ведомости
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Интернет-магазин Ozon в тестовом режиме запустил услугу доставки заказов до двери, сообщается в его пресс-релизе. При оформлении доставки можно выбрать опцию «Оставить заказ у двери». Курьер, предварительно позвонив клиенту, оставит посылку в подъезде дома или у консьержа. Ожидать доставки в определенное время не придется: чтобы подтвердить факт доставки, курьер сделает фотографию посылки на месте, которая будет доступна в разделе «Мои заказы».

В тестировании участвует ограниченная выборка клиентов в Москве. Воспользоваться услугой могут те, кто внес предоплату за заказ. В посылке не должно быть свежих продуктов и товаров для здоровья.

Ozon понимает, что есть риск потери или кражи посылок, сообщил представитель компании изданию vc.ru. Участникам эксперимента ритейлер обещает возместить стоимость заказа, если посылка пропадет до прихода клиента, подчеркнул он.

В апреле Ozon отчитался о рекордном росте продаж за последние 10 лет. По его данным, оборот вырос на 73% до 42,5 млрд руб. с НДС. Без НДС показатель составил 37,4 млрд руб. Причиной роста интернет-магазин назвал «расширение ассортимента и повышение эффективности логистической инфраструктуры».

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Политика
Новости

Офис Зеленского инициировал увольнение Кличко с поста мэра Киева

Ведомости
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Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров внести представление на увольнение главы киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Василия Рябчука.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что госбюро расследований вызвало Кличко на допрос 26 июля по делу о земельных махинациях. Кличко не стал отрицать вызов на опрос, но написал в Facebook, что, будучи мэром украинской столицы, действовал всегда только в правовом поле.

«По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта», – заявил он.

Кличко был избран мэром Киева в 2014 г., он выдвигался от партии «Украинский демократический альянс за реформы».

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Стиль жизни
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Тарантино приедет в Москву для показа своего нового фильма

Ведомости
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Американский режиссер Квентин Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма «Однажды в… Голливуде». Об этом ТАСС сообщил представитель компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing.

По его словам, Тарантино посетит Москву 7 августа. Вместе с ним картину представят продюсеры – Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман.

«Однажды в… Голливуде» – это девятый фильм Тарантино. Он выходит в прокат 8 августа.

Картина повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 г. Актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии, говорится в описании на сайте «Кинопоиск». В фильме снялись, в частности, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Аль Пачино.

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Бизнес
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«Мечел» попросил банки перенести сроки погашения долгов

Ведомости
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«Мечел» направил банкам предложение о переносе погашения основного долга с 2020–2022 на 2024–2026 гг., сообщил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Именно Сбербанк является крупнейшим кредитором компании. «Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финмодели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка предоставить аналогичные условия реструктуризации», – сказал Попов.

В начале июля Сбербанк сообщал, что получил от «Мечела» обновленную финансовую модель и предложения по реструктуризации задолженности. Последние несколько лет «Мечел» вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. Общий долг компании сейчас превышает 410 млрд руб. Долговая нагрузка составляла 5,7 EBITDA на конец I квартала 2019 г.

В 2017 г. Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится более 70% долга «Мечела», согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 г. При этом иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность «Мечела» в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.

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Бизнес
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«Яндекс» подал иск к владельцу бренда шоколадной пасты Alisa

Ведомости
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«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на ООО «Мунитор группе», следует из картотеки арбитражных дел. В базе содержится информация о двух исках, оба были поданы 23 июля. Суть претензий в картотеке не раскрывается. В качестве третьего лица в обоих исках указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Мунитор группе» является владельцем товарного знака «Alisa шоколадный крем», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована в марте 2014 г., ее руководителем и владельцем является Ольга Костикова. «Мунитор группе» принадлежат три товарных знака, под которыми продавали популярную в 90-е гг. шоколадную пасту Alisa.

Пресс-служба «Яндекса» отказалась от комментариев, пишет «Интерфакс». Компании принадлежит товарный знак «Голосовой помощник Алиса». Эта технология встроена в «умную колонку» «Яндекс.Станция», смартфон «Яндекс.Телефон», платформу «умного дома» и другие гаджеты.

Как «Яндекс» начал продавать умную колонку

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Политика
Новости

Пресс-секретарь Навального назвала причину задержания политика

Ведомости
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Задержанному политику Алексею Навальному вменяют статью КоАП о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий, сообщила представитель оппозиционера Кира Ярмыш. По ее информации, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Протокол о правонарушении Навальному пока не предъявили, максимальный срок наказания – 30 суток ареста.

Навального задержали утром, 24 июля, на выходе из подъезда собственного дома, когда он собирался на утреннюю пробежку. Политика доставили в отдел МВД России по Даниловскому району Москвы.

В субботу Навальный принял участие в согласованной властями акции в защиту незарегистрированных для участия в выборах в Мосгордуму оппозиционных политиков. На митинге он потребовал от московских властей зарегистрировать оппозиционных кандидатов, предложив собравшимся через неделю прийти к мэрии, если требование о регистрации не будет выполнено. Фонд борьбы с коррупцией планирует на 27 июля новую акцию протеста, которая не согласована властями.

О том, что Навального, скорее всего, задержали из-за подготовки к субботней акции, сказала «Интерфаксу» и адвокат политика Ольга Михайлова. Однако детали задержания ей неизвестны.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии

Бизнес
Новости

Минфин предложил вдвое повысить таможенный сбор за посылки из-за рубежа

Ведомости
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Министерство финансов предложило с 2020 г. повысить вдвое таможенный сбор с посылок из-за рубежа – до 500 руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru. Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Сейчас таможенный сбор за обработку товаров из-за рубежа должны уплачивать покупатели интернет-магазинов в дополнение к пошлине, в случае если сумма заказа превышает 500 евро в месяц. Однако с 2020 г. порог уменьшится до 200 евро за посылку. Нынешняя ставка таможенного сбора была установлена еще в 2004 г. в размере 250 руб.

Само по себе повышение сбора понятно, сказал «Коммерсанту» вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко. В Россию поступает колоссальное количество грузов, среди которых много дешевых, нагрузка на таможню растет, ей требуются инвестиции. Если сбор в 500 руб. рассматривать как процент от стоимости посылки в 200 евро, то на этом фоне сумма не критична и мера вряд ли сильно ударит по интернет-магазинам, считает он.

Другой точки зрения придерживается директор по логистике Boxberry International Александр Завалишин. В беседе с «Коммерсантом» он заявил, что уплата сбора в 500 руб. обернется дополнительными тратами для многих россиян, что может негативно отразиться на b2c-сегменте трансграничной торговли.

Политика
Новости

Сотрудник МЧС задержан по подозрению в халатности после пожара в детском лагере

Ведомости
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По делу о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае задержан сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, сообщил Следственный комитет России. В отношении него возбуждено уголовное дело о халатности. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы.

Новгородцев возглавляет отдел надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району, в котором находится детский лагерь, где произошел пожар. Следствие предполагает, что он знал о нарушениях противопожарных норм в палаточном городке и не обязал руководство лагеря их исправить.

Ранее в связи с пожаром были задержаны учредитель и директор ООО «Экстрим сервис» Виталий Бурлаков (этой компании принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми») и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все уголовные дела, связанные с пожаром, объединены в одно производство, отметил Следственный комитет.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Из 26 палаток 20 сгорели полностью. При пожаре пострадали 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей, одна девочка погибла. Позже стало известно, что в реанимации скончались еще трое пострадавших. В регионе 24 июля объявлено днем траура.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Бизнес
Новости

ExxonMobil пожаловалась правительству на административные барьеры в России

Ведомости
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Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil обратилась в российское правительство с просьбой устранить «административные барьеры», с которыми она столкнулась при работе в стране, пишет «Коммерсантъ». В частности, компания просит разрешить ей использовать для сейсморазведки и бурения в России суда под иностранным флагом.

Эти просьбы содержатся в письме президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову (копия документа оказалась в распоряжении «Коммерсанта»). Письмо было направлено в начале июля. В нем компания просит устранить два административных барьера.

Первый грозит России срывом сроков реализации нефтегазового проекта «Сахалин-1» и многомиллионными затратами, пишет Уоллер. Чтобы этого избежать, он просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания, чтобы ExxonMobil смогла использовать плавучие буровые установки и сейсморазведочные суда под иностранным флагом для работ на континентальном шельфе России. По словам президента компании, буровых под российским флагом недостаточно.

В письме Уоллер уточняет, что Министерство транспорта уже подготовило поправки в Кодекс торгового мореплавания, позволяющие правительству определять порядок привлечения судов под иностранными флагами при невозможности по тем или иным причинам использовать суда под российским флагом. Министерство промышленности и торговли подтвердило «Коммерсанту» наличие такой инициативы Минтранса, но отметило, что с ним проект не согласовывался.

Вторая просьба ExxonMobil касается возможности прямой работы филиалов иностранных компаний в России с российской административной системой. По данным «Коммерсанта», эта проблема и так обсуждается в правительстве, но прийти к единому решению ведомствам пока не удалось.

Политика
Новости

Навального задержали во время утренней пробежки

Ведомости
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Полиция задержала политика Алексея Навального во время его утренней пробежки. Об этом сам Навальный сообщил на своей страничке в Instagram. По словам Навального, он вышел из дома, чтобы не только побегать, но и купить жене цветы на день рождения. У подъезда его ждали полицейские, которые и доставили Навального в отдел МВД России по Даниловскому району Москвы.

Суть претензий к Навальному пока неизвестна. В субботу, 20 июля, он принимал участие в согласованной властями акции в защиту оппозиционных политиков, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. На субботу Фонд борьбы с коррупцией анонсировал новую акцию протеста из-за выборов в Мосгордуму. Акция не согласована властями.

Последний раз Навального арестовывали в начале июня за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Политик тогда получил 10 суток административного ареста.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии

Финансы
Новости

РБК узнал о планах «Восточного» продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Ведомости
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Банк «Восточный» рассматривает возможность сокращения розничного кредитного портфеля на своем балансе, сообщил РБК со ссылкой на три источника. Пресс-служба банка подтвердила изданию эту информацию. Предполагается продажа портфеля в размере от 5 до 10 млрд руб., сказал один из источников. По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физическим лицам составлял 84 млрд руб.

«Восточный» рассчитывает, что продажа части кредитов позволит ему преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала, отмечает РБК. Центробанк дал кредитной организации время до августа, чтобы довести этот норматив до нужного уровня.

За последнее время «Восточный» серьезно сократил капитал. В 2018 г. ЦБ провел проверку в банке, по итогам которой поручил ему досоздать резервы на 19,6 млрд руб. «Восточный» сначала создал резервы на 6 млрд руб., затем еще на 12 млрд руб. После этого ЦБ в мае предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб. резервов по плохим кредитам – все они были связаны с корпоративным портфелем. Итого всего банк доначислил 23 млрд руб.

После исполнения всех предписаний ЦБ у банка оказалось критически мало капитала, писал в середине июня тогда еще и. о. предправления банка Александр Нестеренко. Он просил акционеров оказать финансовую помощь в любой форме.

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