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Минтруд почти в пять раз сократил список запрещенных профессий для женщин

Минтруд подготовил проект приказа об утверждении нового перечня работ и должностей, запрещенных для женщин в России, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Действующий перечень включает 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины. В обновленном документе этот список сокращен до 98 видов работ. Минтруд рассчитывает, что приказ начнет действовать с 1 января 2021 г.

Министерство предлагает разрешить женщинам работать дальнобойщиками, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей, машинистами в метро и на судах всех видов флота. В ведомстве подтвердили изданию, что проект приказа не устанавливает ограничения на труд женщин по этим профессиям. При этом запрещенными остаются горные работы, работы по непосредственному тушению пожаров, работы по очистке и ремонту канализационной сети, водолазные работы, а также любые работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную.

Минтруд пояснил, что основными критериями при пересмотре перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин и влияющие на здоровье будущего поколения. Новым перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах.

В марте премьер Дмитрий Медведев заявил, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем во многих других странах. По его мнению, женщинам зачастую сложнее пробиться на руководящие позиции, а также на них ложатся семейные обязанности по воспитанию детей.