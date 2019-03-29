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Политика
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Медведев признал наличие в России проблемы гендерной дискриминации

Ведомости
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Проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем во многих других странах, считает премьер Дмитрий Медведев. «Дискриминация есть. Скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран», – сказал премьер, отвечая на вопросы пользователей «В контакте» в ходе прямого эфира.

По мнению Медведева, женщинам в России зачастую сложнее пробиться на руководящие позиции. Кроме того, на них ложатся семейные обязанности по воспитанию детей. «В этом плане обязанность общества – помогать женщине, а не препятствовать. Эта проблема не надуманная», – отметил премьер.

Председатель правительства 29 марта в прямом эфире отвечает на вопросы пользователей «В контакте». Трансляция началась около трех часов дня по московскому времени, ее ведет телеведущая Яна Чурикова. Свой вопрос Медведеву начиная с 23 марта могли задать все зарегистрированные пользователи «В контакте» на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Политика
Новости

Гендиректор СУЭК заявил об отсутствии претензий к компании из дела Абызова

Ведомости
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У гендиректора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимира Рашевского нет претензий к «Ру-ком», связанной с экс-министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым, в связи с покупкой «Сибэко», сказал он РБК на Красноярском экономическом форуме. Структуры Сибирской генерирующей компании (СГК), подконтрольной СУЭК, приобрели этот актив в начале 2018 г.

Рашевский отказался назвать изданию сумму сделки, отметив, что СУЭК не имеет отношения к этому делу. Он также добавил, что сотрудников СГК не привлекали к следственным действиям по делу против Абызова.

Абызова задержали 26 марта в Москве. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении 4 млрд руб.

Следствие считает, что Абызов организовал серию сделок, продав «Сибэко» и РЭС активы, стоимость которых была завышена со 156,1 млн до 4 млрд руб. В результате миноритарии «Сибэко» понесли убытки.

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Политика
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Пользователям «В контакте» запретили комментировать эфир с Медведевым

Ведомости
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Организаторы #VKLive с участием премьера Дмитрия Медведева отключили возможность комментировать трансляцию. На странице эфира говорится, что «автор ограничил возможность комментирования». Комментировать эфир нельзя также на страницах премьера и правительства во «В контакте».

Представитель соцсети сообщил «Ведомостям», что «В контакте» является лишь техническим партнером трансляции, организацией эфира занимался аппарат правительства. «Ведомости» запросили комментарий у представителя правительства.

Организатор трансляции сам определяет ее параметры, в том числе возможность комментариев для зрителей, напомнил представитель соцсети. В настройках к эфиру организатор может разрешить пользователям оставлять комментарии под трансляцией или общаться в чате, который отображается справа от видео.

В начале трансляции Медведев сказал, что считает полезным иметь обратную связь с людьми через социальные сети. «Мне кажется, что, в принципе, любому современному руководителю это неплохо. Это всегда срез общественного мнения, причем очень быстрый и зачастую весьма искренний. С издержками, но тем не менее. Это все-таки важная история», – сказал премьер.

Председатель правительства 29 марта в прямом эфире отвечает на вопросы пользователей «В контакте». Трансляция началась около трех часов дня по московскому времени, ее ведет телеведущая Яна Чурикова. Свой вопрос Медведеву начиная с 23 марта могли задать все зарегистрированные пользователи «В контакте» на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Исправленный вариант: добавлен комментарий представителя «В контакте» о возможности организаторов трансляции самостоятельно выбирать настройки комментирования и убрана ошибочная ссылка на правила стримов во «В контакте». 

Финансы
Новости

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

Ведомости
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Уровень долговой нагрузки россиян составил 9,9%, приблизившись к историческому максимуму, установленному в 2014 г., – 10,4%. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на Всероссийской банковской конференции, передает «РИА Новости».

Данилова отметила, что в последние годы быстро растет необеспеченное кредитование. По состоянию на 1 марта годовые темпы роста составили 23,7%.

«Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 г., и принимаем меры», – добавила Данилова.

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам. В связи с этим регулятор решил повысить с 1 апреля на 30 п. п. надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30%.

Технологии
Новости

Медведева в офисе Mail.ru Group познакомили с голосовым помощником «Марусей»

Ведомости
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Mail.ru Group представила премьеру Дмитрию Медведеву прототип собственного голосового помощника «Маруси», передает «РИА Новости».

«Маруся» сообщила ему о своих возможностях и рассказала шутку: «Подвел итоги года, себя и коллектив». Медведев ответил, что это не относится к присутствующим. Премьер также протестировал возможности умной колонки, разработанной Mail.ru Group.

«Ведомости» сообщили в ноябре, что Mail.ru Group работает над собственным голосовым помощником с рабочим названием «Маруся». В компании заявили, что планируют интегрировать помощника во все продукты, где это будет иметь смысл, и не только в продукты Mail.ru.

В мае 2017 г. «Яндекс» представил первого разработанного в России голосового помощника «Алису». Через несколько месяцев ее показали президенту России Владимиру Путину. На его вопрос «Как ты себя тут чувствуешь?» «Алиса» ответила, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе».

Бизнес
Новости

Инвесторы оценили сервис заказа такси Lyft в $24,3 млрд

Ведомости
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Сервис заказа такси Lyft разместил акции по $72 за штуку, после того как из-за высокого спроса повысил в среду диапазон цены до $70–72 с первоначальных $62–68.

Встречи с инвесторами проходили в последние две недели, но уже после первых двух дней представители инвестбанков-андеррайтеров стали говорить им, что количество поданных на участие в IPO заявок превысило выделенные для размещения 30,8 млн акций, пишет Financial Times. Поэтому Lyft увеличила размер эмиссии до 32,5 млн акций и привлекла в ходе IPO $23,4 млрд. Если андеррайтеры исполнят свой опцион на покупку еще 4,9 млн акций, привлеченная сумма увеличится до $2,69 млрд.

С учетом акций и опционов, выданных сотрудникам, рыночная капитализация Lyft в результате IPO составила $24,3 млрд. Торги ее акциями начнутся в пятницу на бирже Nasdaq под тикером LYFT.

В ходе последнего раунда привлечения инвестиций от частных инвесторов Lyft была оценена в $15,1 млрд. В ходе размещения инвесторы дали ей гораздо более высокую оценку несмотря на то, что в 2018 г. убыток компании составил $911 млн – больше, чем у любого другого американского стартапа за 12 месяцев, предшествовавших IPO, по данным S&P Global Market Intelligence. «Аппетит к технологическим стартапам высок, поскольку люди понимают, что эти компании определяют и возглавляют мировые мегатренды», – объяснил FT Иан Уоллис, сооснователь британской инвесткомпании Star Tech NG, имеющей в Lyft долю стоимостью $10 млн.

Ранее газета также сообщила, что Lyft и ее гораздо более крупный конкурент Uber, который также намерен провести IPO в этом году, выделят водителям, которые давно работают с ним и совершили большое количество поездок, деньги, на которые те могут купить акции во время IPO. Компании не могут передать акции водителям, так как те являются не их сотрудниками, а независимыми подрядчиками, а во время IPO бумаги обычно предлагаются институциональным инвесторам.

Технологии
Новости

Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ

Ведомости
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Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства. У интернет-холдинга уже есть собственные наработки и цифровые инструменты, добавил он.

Премьер ответил, что помощь со стороны правительства возможна. Но оговорился, что для внедрения нужен готовый продукт и, главное, готовая среда – даже не технологии или деньги, а люди. Около 15 лет мы подключали школы к интернету, сказал Медведев: «Помню, как реагировали педагоги, особенно зрелые педагоги. Морально они были не готовы. Морально им сложно, когда они погружаются в тему, сложнее, чем ребенку».

Внедрение современных технологий в школах необходимо, заключил премьер, иначе мы потеряем поколение, и чем раньше это делать, тем лучше. Детально внедрение образовательной платформы в открытой для прессы части встречи премьера с интернет-компаниями не обсуждалось.

Свои образовательные сервисы для школьников и учителей есть и у «Яндекса», и у издателей учебников.

Бизнес
Новости

Винодельня семей Чемезова и Мантурова начала продавать шардоне в розницу

Ведомости
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Винодельческое хозяйство «Мантра», связанное с семьями министра промышленности Дениса Мантурова и гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, начало продавать собственное вино под брендом Mantra в розницу, пишет РБК. Вино было представлено на выставке Metro Expo. Стоимость бутылки для конечного потребителя – 2690 руб.

По информации источника РБК в отрасли, контракт на дистрибуцию заключен с Simple. Сам дистрибутор подтвердил эту информацию. По словам директора по маркетингу Simple Юлии Вершинской, соглашение о поставках было подписано в марте с компанией «Лефкадия» (ее структуры занимаются производством вина Mantra в Краснодарском крае). «Мы приступаем к поставкам в ключевые каналы, скоро новый ассортимент будет представлен в винотеках SimpleWine, HoReCa и премиальном ретейле, доступен частным и корпоративным клиентам», – уточнила Вершинская. Совладелец проекта «Лефкадия» Михаил Николаев рассказал РБК, что компания ежегодно будет производить до 30 000 бутылок вин Mantra.

Впервые «Мантра» стала интересоваться производством вина в 2016 г., отмечает РБК. В 2017 г. компания приобрела участки у «Лефкадии». На данный момент ей принадлежит 12 га виноградников на территории «Долины Лефкадия». Строить собственные винодельни компания не планирует, розлив вин осуществляется на коммунальной винодельне в селе Молдаванском. Первые вина «Мантры» – это мерло, шираз и шардоне, пишет РБК.

66,67% ООО «Мантра» принадлежит ООО «Комплекткерамика», еще 33,33% в собственности у ООО «Финансовые системы». Бенефициарами последней в равных долях являются отец министра промышленности Валентин Мантуров и старший сын Чемезова Станислав.

Выбор редактора
Технологии
Новости

МТС запустила платформу для интернета вещей

Ведомости
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Мобильный оператор МТС  запустил платформу для интернета вещей (IoT), говорится в пресс-релизе компании. Платформа объединит все решения на базе интернета вещей в одну систему управления. Она позволит одновременно подключать миллионы умных устройств, датчиков и роботов.

Платформа позволяет «управлять цифровым предприятием или элементами умного города, даже если они используют для подключения к интернету различные протоколы», поясняется в сообщении. Она создана на базе платформы Nokia IMPACT IoT и рассчитана на отрасли, модернизирующие производство в соответствии с программой по цифровизации. Речь идет о таких отраслях, как ЖКХ, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, недвижимость, умный город и промышленность. Пользователи платформы смогут одновременно следить за показателями расхода воды и света, работой производственных линий, систем кондиционирования и вентиляции, управлять офисным зданием, парковкой и видеонаблюдением, уточняется в пресс-релизе.

Платформа поддерживает работу с 10 000 моделей различных устройств и различными типами соединения (2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet). Она имеет открытый API, который позволяет интегрировать в нее любую производственную систему.

«Интернет вещей – стратегически важный элемент цифровой экономики... Количество sim-карт на рынке IoT в ближайшие годы перестанет быть определяющим. Важнее сейчас предложить бизнесу решение, которое ответит на главные вопросы при внедрении интернета вещей: о совместимости различных компонентов и информационной безопасности», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента М2М/IoT МТС Сергея Иревли.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Ведомости
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Президент Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что Матвиенко удостоена награды за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность. Источник РБК в Совете Федерации уточнил, что награждение приурочено к 70-летию Матвиенко (7 апреля).

Орден Андрея Первозванного – высшая государственная награда. Он был учрежден в царской России и вручался за исключительные заслуги до 1917 г., затем был восстановлен в 1998 г. С момента восстановления награды кавалерами ордена стали, в том числе, патриарх Алексий II, оружейник Михаил Калашников и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Еще один кавалер ордена – министр обороны Сергей Шойгу, напоминает издание. В 2014 г. он появился с этой наградой на параде Победы 9 мая в Севастополе.

Технологии
Новости

Четыре VPN-сервиса отказались сотрудничать с Роскомнадзором

Ведомости
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Сервисы OpenVPN, VyprVPN и VPN Unlimited не будут сотрудничать с Роскомнадзором, сообщили «Ведомостям» их представители. Ранее об отказе сотрудничать с Роскомандзором также заявил сервис TopGuard, отметив, что компания избавилась от серверов в Санкт-Петербурге и Москве и не будет раскрывать информацию российским властям.

Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов. У сервисов есть 30 рабочих дней на ответ, по истечении которых Роскомнадзор решит, как воздействовать на тех, кто откажется от сотрудничества, говорит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Согласно действующему законодательству, если VPN-сервисы не подключаются к ФГИС в течение 30 рабочих дней с момента направления требований, ведомство может принять решение об ограничении доступа к сервису.

Гендиректор Golden Frog (владеет сервисом VyprVPN) Сандэй Йокубэйтис сказал «Ведомостям», что компания готова бороться в России против любых проявлений цензуры в интернете, как это она делает уже много лет в Китае. Китайский опыт также планируют использовать и в компании KeepSolid (владеет сервисом VPN Unlimited), говорит ее представитель Амина Епишева. Компания уже много лет работает в Китае и разработала специальный протокол для работы в тех странах, где VPN заблокирован, указывает она.

Из 10 компаний пока только «Лаборатория Касперского» сообщила, что будет выполнять требования российских регуляторов. Представитель еще одного сервиса NordVPN Лаура Тайрелл сказала, что компания будет думать, как ответить на запрос Роскомонадзора. При этом она добавила, что NordVPN следует политике отказа от сбора пользовательских данных (zero log policy) во всем мире.

«Мы разочарованы решением Роскомнадзора еще больше ограничить доступ к информации и изучаем предложенные ими требования», – сообщил «Ведомостям» представитель Hola VPN Арик Гилад.

Представители сервисов Hide My Ass!, ExpressVPN, IPVanish не ответили на запрос «Ведомостей».

Бизнес
Новости

«Транснефть» отчиталась о росте годовой прибыли на 17,5%

Ведомости
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Чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в прошлом году увеличилась по сравнению с показателем 2017 г. на 17,5% и составила 225,41 млрд руб., говорится в материалах компании. Прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в отчетном периоде на 16,9% до 224,34 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 10,8% до 979,96 млрд руб., доналоговая прибыль – на 16% до 299,01 млрд руб. При этом операционная прибыль в отчетном периоде сократилась на 0,2% и составила 255,26 млрд руб.

Показатель операционных расходов (без износа и амортизации, налогов и реализации нефти на экспорт) снизился на 3,2% относительно аналогичного показателя 2017 г. Показатель EBITDA «Транснефти» увеличился на 6,1% и составил 433,4 млрд руб.

Суммарный объем капитальных вложений в 2019–2023 гг. может достигнуть 1,32 трлн руб., уточняется в материалах. Из них на техническое перевооружение и реконструкцию трубопроводов будет направлено 1,225 трлн руб., на реализацию новых проектов предусмотрено 99,2 млрд руб. В 2018 г. инвестиции в реконструкцию и перевооружение трубопроводов составили только 194,8 млрд руб., на реализацию новых проектов было потрачено 63,8 млрд руб.

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