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Медведев признал наличие в России проблемы гендерной дискриминации

Проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем во многих других странах, считает премьер Дмитрий Медведев. «Дискриминация есть. Скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран», – сказал премьер, отвечая на вопросы пользователей «В контакте» в ходе прямого эфира.

По мнению Медведева, женщинам в России зачастую сложнее пробиться на руководящие позиции. Кроме того, на них ложатся семейные обязанности по воспитанию детей. «В этом плане обязанность общества – помогать женщине, а не препятствовать. Эта проблема не надуманная», – отметил премьер.

Председатель правительства 29 марта в прямом эфире отвечает на вопросы пользователей «В контакте». Трансляция началась около трех часов дня по московскому времени, ее ведет телеведущая Яна Чурикова. Свой вопрос Медведеву начиная с 23 марта могли задать все зарегистрированные пользователи «В контакте» на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».