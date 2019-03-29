Медведев прокомментировал уголовное дело против Абызова

По словам Медведева, к работе открытого правительства никаких претензий у него нет Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер Дмитрий Медведев в эфире #VKLive впервые прокомментировал уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. По словам Медведева, к работе открытого правительства никаких претензий у него нет. «Это была серьезная и важная для страны работа», — сказал он.

«А коммерческая деятельность его (Абызова) мне неизвестна, но я действительно слышал, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил вот такое уголовно-правовое развитие», — сказал премьер. Он добавил, что, наверное, это плохо, но другого варианта развития ситуации, которая не была урегулирована до суда, не существует. Теперь вопрос решат следствие и суд, добавил премьер.

Уголовное дело против Абызова было возбуждено 25 марта, на следующий день он был задержан в своем подмосковном доме. Бывшему министру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ранее адвокат экс-чиновника Александр Аснис говорил, что дело не носит политического характера: «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления».

По версии следователей, Абызов в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Помимо него туда входили еще несколько человек, в том числе один из бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг и экс-руководитель «Региональных электрических сетей» (РЭС) Сергей Ильичев. Все, кроме Ильичева, были задержаны и арестованы. Экс-руководитель РЭС в момент задержания других фигурантов находился за рубежом, пояснял Следственный комитет России (СКР).

Обманув акционеров Сибирской энергетической компании и РЭС, работающих в Новосибирской области, Абызов с сообщниками похитил и вывел за рубеж 4 млрд руб., указывало ведомство. СКР подчеркивал, что действия преступного сообщества поставило под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».

Задержание Абызова связано с делом о банкротстве группы Е4, не исключали ранее несколько собеседников «Ведомостей» в электроэнергетической отрасли и знакомых бывшего министра. Конфликт группы с кредиторами возник еще в 2014 г. – на тот момент основным бенефициаром компании был Абызов. Компания перестала обслуживать кредиты, к концу 2014 г. долг достиг почти 30 млрд руб., писал «Коммерсантъ». По информации издания, крупнейшим кредитором E4 был Альфа-банк, задолженность перед ним составляла около 5,7 млрд руб.

«Ведомости» запросили комментарий представителя ­Альфа-банка.

Кто поручился за Михаила Абызова