Политологи о деле Михаила Абызова: «Конечно, это удар по Медведеву!»

Причиной уголовного дела против бывшего соратника премьера может быть подготовка к транзиту власти в 2024 году

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Абызов не просто был министром в его правительстве, он был протеже Медведева Александр Астафьев / РИА Новости

Бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что это удар по позициям Дмитрия Медведева в рамках подготовки к транзиту власти в 2024 г. Однако это еще не означает, что премьера пора списывать со счетов.

Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий:

«Конечно, это удар по Медведеву! Особенно с учетом того, что Абызов не просто был министром в его правительстве, он был протеже Медведева и воплощал идею Медведева об открытом правительстве. Сейчас эта идея, видимо, признана не соответствующей новым реалиям.

Возможно, арест Абызова – это удар по позициям Дмитрия Медведева перед транзитом власти в 2024 г. Другой вопрос – отстранят ли Медведева от транзита? Нужен ли в ходе транзита сильный премьер-министр?