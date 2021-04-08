Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

В России за сутки выявили 8672 новых случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 8672 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 9558 человек выздоровели от коронавируса за сутки, 365 — скончались. За весь период в России зарегистрировали 4 614 834 случая заражения коронавирусом. 4 239 038 пациентов вылечились от вируса, 101 845 – погибли.

7 апреля оперштаб сообщил о 8294 новых случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 2024 новых пациентов с коронавирусом, за весь период 1 041 799. Продолжают лечиться от вируса 69 569 человек, выздоровели 955 148. Умерли от коронавируса 17 082 человека.

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 695 случаев заражения, Московская область – 567 случаев, Нижегородская область – 243, Ростовская область – 239, Самарская область – 197.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме столицы, вошли Санкт-Петербург – 400 286 случаев, Московская область – 236 877, Нижегородская область – 109 534, Свердловская область – 83 582, Ростовская область – 82 761 случай.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 30,9 млн случаев заражения, на втором месте Бразилия – 13,2 млн, на третьем месте Индия – 12,9 млн, четвертое место у Франции – 4,9 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 133,1 млн случаев заражения коронавирусом и 2,9 млн смертей от него.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных