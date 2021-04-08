В России за сутки выявили 8672 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 8672 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 9558 человек выздоровели от коронавируса за сутки, 365 — скончались. За весь период в России зарегистрировали 4 614 834 случая заражения коронавирусом. 4 239 038 пациентов вылечились от вируса, 101 845 – погибли.
7 апреля оперштаб сообщил о 8294 новых случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 2024 новых пациентов с коронавирусом, за весь период 1 041 799. Продолжают лечиться от вируса 69 569 человек, выздоровели 955 148. Умерли от коронавируса 17 082 человека.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 695 случаев заражения, Московская область – 567 случаев, Нижегородская область – 243, Ростовская область – 239, Самарская область – 197.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме столицы, вошли Санкт-Петербург – 400 286 случаев, Московская область – 236 877, Нижегородская область – 109 534, Свердловская область – 83 582, Ростовская область – 82 761 случай.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 30,9 млн случаев заражения, на втором месте Бразилия – 13,2 млн, на третьем месте Индия – 12,9 млн, четвертое место у Франции – 4,9 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 133,1 млн случаев заражения коронавирусом и 2,9 млн смертей от него.