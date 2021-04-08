В России за сутки выявили 8672 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 30,9 млн случаев заражения, на втором месте Бразилия – 13,2 млн, на третьем месте Индия – 12,9 млн, четвертое место у Франции – 4,9 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 133,1 млн случаев заражения коронавирусом и 2,9 млн смертей от него.