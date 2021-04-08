В России создадут регистр доноров костного мозга

В июле 2020 г. миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил о планах создать фонд, который содействовал бы донорству костного мозга. Это произошло после того, как он сам перенес операцию по трансплантации. «В России ‒ 130 000, а в Германии ‒ 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», ‒ указывал он на разницу в масштабах донорского движения.