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В России создадут регистр доноров костного мозга

Ведомости

В России будет создан федеральный регистр доноров костного мозга, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает пресс-служба кабмина.

«В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться. Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных. Причем не только в собственном регионе, но и по всей стране», – сказал Мишустин, отметив, что добровольцам будут оплачивать дорогу до места трансплантации и обратно.

Премьер подчеркнул, что за донорами будет закреплено право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию. «Донорам нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящей операции», — объяснил он.

В июле 2020 г. миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил о планах создать фонд, который содействовал бы донорству костного мозга. Это произошло после того, как он сам перенес операцию по трансплантации. «В России ‒ 130 000, а в Германии ‒ 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», ‒ указывал он на разницу в масштабах донорского движения. 

Ранее по теме: Семья Тиньковых откроет фонд борьбы с лейкемией
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных