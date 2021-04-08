В России создадут регистр доноров костного мозга
В России будет создан федеральный регистр доноров костного мозга, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает пресс-служба кабмина.
«В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться. Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных. Причем не только в собственном регионе, но и по всей стране», – сказал Мишустин, отметив, что добровольцам будут оплачивать дорогу до места трансплантации и обратно.
Премьер подчеркнул, что за донорами будет закреплено право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию. «Донорам нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящей операции», — объяснил он.
В июле 2020 г. миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил о планах создать фонд, который содействовал бы донорству костного мозга. Это произошло после того, как он сам перенес операцию по трансплантации. «В России ‒ 130 000, а в Германии ‒ 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», ‒ указывал он на разницу в масштабах донорского движения.