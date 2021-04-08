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Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусом в Турции

Ведомости

Заболеваемость COVID-19 в Турции за последние недели выросла в 3,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда», отметив, что в Россию чаще всего попадают мутировавшие штаммы коронавируса из этой страны.

«В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в 4, за небольшой промежуток [времени], буквально за несколько недель», — цитирует ТАСС Попову. По ее словам, самое значимое количество мутировавших штаммов завезено из Турции, что означает «высокий риск сегодняшнего дня».

По данным Минздрава Турции, на 7 апреля в стране зарегистрировали за сутки — 54 740 новых случаев COVID-19, умерли 276 человек. Общее число заразившихся в стране составило 3 633 925 человек, выздоровели — 3 194 978 пациентов, умерли — 32 943 человека.

В России, по данным оперштаба на 8 апреля, за сутки зарегистрировали 8672 случая заражения коронавирусом, 9558 человек выздоровели, 365 — скончались. За весь период в России зарегистрировали 4 614 834 случая заражения коронавирусом. 4 239 038 пациентов вылечились от вируса, 101 845 – погибли.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 8672 новых случая коронавируса

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных