Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусом в Турции

«В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в 4, за небольшой промежуток [времени], буквально за несколько недель», — цитирует ТАСС Попову. По ее словам, самое значимое количество мутировавших штаммов завезено из Турции, что означает «высокий риск сегодняшнего дня».