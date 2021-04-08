Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусом в Турции
Заболеваемость COVID-19 в Турции за последние недели выросла в 3,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда», отметив, что в Россию чаще всего попадают мутировавшие штаммы коронавируса из этой страны.
«В Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в 4, за небольшой промежуток [времени], буквально за несколько недель», — цитирует ТАСС Попову. По ее словам, самое значимое количество мутировавших штаммов завезено из Турции, что означает «высокий риск сегодняшнего дня».
По данным Минздрава Турции, на 7 апреля в стране зарегистрировали за сутки — 54 740 новых случаев COVID-19, умерли 276 человек. Общее число заразившихся в стране составило 3 633 925 человек, выздоровели — 3 194 978 пациентов, умерли — 32 943 человека.
В России, по данным оперштаба на 8 апреля, за сутки зарегистрировали 8672 случая заражения коронавирусом, 9558 человек выздоровели, 365 — скончались. За весь период в России зарегистрировали 4 614 834 случая заражения коронавирусом. 4 239 038 пациентов вылечились от вируса, 101 845 – погибли.