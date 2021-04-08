Голикова заявила о более 11 млн получивших материнский капитал семьях

Материнский капитал введен с 2007 г. за рождение второго ребенка и тогда его размер составлял 250 тыс. руб. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок – размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб. При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб. В 2021 г. он составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго.