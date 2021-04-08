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Голикова заявила о более 11 млн получивших материнский капитал семьях

Ведомости

С начала действия программы материнского капитала ею воспользовались 11,1 млн семей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«По состоянию на 1 апреля 2021 г. всего за время реализации программы материнский капитал получили 11,1 млн российских семей», — сказала Голикова. Она отметила, что темпы снижения рождаемости в России существенно замедлились — с 8% в 2019 г. до 3% в 2020 г.

Материнский капитал введен с 2007 г. за рождение второго ребенка и тогда его размер составлял 250 тыс. руб. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок – размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб. При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб. В 2021 г. он составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго.

Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образование, социальную адаптацию детей-инвалидов и другое. В марте 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Кроме того, до этого правительство приняло проект постановления, согласно которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Ранее по теме: Правительство упростило правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных