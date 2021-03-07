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Правительство упростило правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, сообщается на сайте правительства.

Теперь для направления этих средств на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам более не потребуется предоставлять в ПФР сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно будет предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности заявителя.

Ранее правительство приняло проект постановления, согласно которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, на образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Ранее по теме: Власти обсуждают возможность инвестирования маткапитала в ценные бумаги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных