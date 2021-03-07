Правительство упростило правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, сообщается на сайте правительства.
Теперь для направления этих средств на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам более не потребуется предоставлять в ПФР сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно будет предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности заявителя.
Ранее правительство приняло проект постановления, согласно которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.
Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, на образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.