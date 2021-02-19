Минтруд сможет направлять неиспользованный маткапитал на накопительную пенсию

Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, на образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.