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Минтруд сможет направлять неиспользованный маткапитал на накопительную пенсию

Ведомости

Правительство приняло проект постановления, согласно которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, следует из сообщения на сайте кабмина.

«Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении. Изменения будут внесены в положение о Минтруде.

Направить маткапитал на накопительную пенсию можно только по решению родителя. Новые полномочия касаются выработки порядка действий для родителей, которые изменили свое решение в отношении использования средств материнского капитала, объяснили в министерстве.

Ранее порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если она раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, отсутствовал, уточнили в министерстве.

Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, на образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Ранее по теме: Минтруд заявил о планах ежегодно повышать размер маткапитала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных