Минтруд заявил о планах ежегодно повышать размер маткапитала
Размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться, заявила замминистра труда и соцразвития Ольга Баталина в ходе XI Всероссийского форума «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства».
«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован. В дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала Баталина.
Замглавы Минтруда добавила, что за весь период действия программы с 2007 г. сертификат на маткапитал получили более 10 млн семей, около 8 млн из них уже распорядились средствами. Баталина напомнила, что с 1 января 2020 г. получить маткапитал могут семьи, в которых родится первый ребенок. Размер маткапитала составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка с начала 2020 г. семья получит 616 617 руб.
Ранее Минтруда сообщил, что в 2021 г. размер маткапитала будет проиндексирован на 3,7%, размер выплаты составит 483 882 руб. на первого ребенка, 639 432 руб. — на второго.
Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Для тех граждан, у которых с 1 января этого года появился первый ребенок, размер господдержки составляет 466 617 руб. Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 000 руб.