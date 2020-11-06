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Минтруд заявил о планах ежегодно повышать размер маткапитала

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Размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться, заявила замминистра труда и соцразвития Ольга Баталина в ходе XI Всероссийского форума «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства».

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован. В дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала Баталина.

Замглавы Минтруда добавила, что за весь период действия программы с 2007 г. сертификат на маткапитал получили более 10 млн семей, около 8 млн из них уже распорядились средствами. Баталина напомнила, что с 1 января 2020 г. получить маткапитал могут семьи, в которых родится первый ребенок. Размер маткапитала составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка с начала 2020 г. семья получит 616 617 руб.

Ранее Минтруда сообщил, что в 2021 г. размер маткапитала будет проиндексирован на 3,7%, размер выплаты составит 483 882 руб. на первого ребенка, 639 432 руб. — на второго.

Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок. Для тех граждан, у которых с 1 января этого года появился первый ребенок, размер господдержки составляет 466 617 руб. Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребенок, маткапитал дополнительно увеличивается на 150 000 руб.

Ранее по теме: Размер маткапитала будет увеличен в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных