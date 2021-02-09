Власти обсуждают возможность инвестирования маткапитала в ценные бумаги

Первый замминистра экономического развития Андрей Иванов подтвердил изданию обсуждение такой инициативы. Собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства заявил, что инвестирование маткапитала действительно обсуждается, однако вкладывать средства можно будет в «исключительно надежные инструменты». ЦБ предлагает разрешить инвестировать в пенсионные счета и резервы и накопительное страхование жизни, сообщили изданию в пресс-службе регулятора. В Минфине запрос издания перенаправили в Минэкономразвития. В Минтруде сообщили, что предложение не поступало в министерство.