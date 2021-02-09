Власти обсуждают возможность инвестирования маткапитала в ценные бумаги
Правительство обсуждает идею разрешить россиянам инвестировать маткапитал во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями или выпущенные госкомпаниями или госбанками, сообщил РБК со ссылкой на проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ. Подлинность документа подтвердил чиновник финансово-экономического блока. Предложение обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и ЦБ по итогам совещания поручено дополнительно проработать идею или исключить ее из проекта «дорожной карты». Предложение предполагает, что «обналичить» тело материнского капитала — то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.
Первый замминистра экономического развития Андрей Иванов подтвердил изданию обсуждение такой инициативы. Собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства заявил, что инвестирование маткапитала действительно обсуждается, однако вкладывать средства можно будет в «исключительно надежные инструменты». ЦБ предлагает разрешить инвестировать в пенсионные счета и резервы и накопительное страхование жизни, сообщили изданию в пресс-службе регулятора. В Минфине запрос издания перенаправили в Минэкономразвития. В Минтруде сообщили, что предложение не поступало в министерство.
Сейчас семьи могут использовать маткапитал для улучшения жилищных условий, образования ребенка, реабилитации и социальной адаптации ребенка-инвалида или направить его на накопительную пенсию матери. В 2021 г. маткапитал на первого ребенка составляет 483 882 руб. При рождении второго ребенка семья получит еще 155 550 руб. Если первый ребенок родился раньше 2020 г., при рождении второго семья сразу получит 639 432 руб.