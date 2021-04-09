Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по факту геноцида в годы войны
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту геноцида населения республики в период Великой Отечественной войны и послевоенное время, следует из заявления генерального прокурора Андрея Шведа, опубликованного на сайте ведомства.
«В целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых пятен" истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», – сказал Швед.
Он напомнил, что в прошлом году Белоруссия столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В отношении страны проводится «агрессивная политика», которая характеризуется «попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма». Расследование ряда уголовных дел показало, что организуют и финансируют эти «посягательства на суверенитет и территориальную целостность Беларуси» некоторые западноевропейские государства, причастные к массовому уничтожению белорусов в период ВОВ и послевоенное время.
«Этими же государствами развернута информационная война, направленная на искажение в том числе исторических событий», — подчеркнул Швед. Начатый Генпрокуратурой уголовный процесс позволит установить конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности, рассказал он.
На президентских выборах в прошлом году президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и возглавила координационный совет белорусской оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.