Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по факту геноцида в годы войны

Он напомнил, что в прошлом году Белоруссия столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В отношении страны проводится «агрессивная политика», которая характеризуется «попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма». Расследование ряда уголовных дел показало, что организуют и финансируют эти «посягательства на суверенитет и территориальную целостность Беларуси» некоторые западноевропейские государства, причастные к массовому уничтожению белорусов в период ВОВ и послевоенное время.