Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по факту геноцида в годы войны

Ведомости

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту геноцида населения республики в период Великой Отечественной войны и послевоенное время, следует из заявления генерального прокурора Андрея Шведа, опубликованного на сайте ведомства.

«В целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых пятен" истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси», – сказал Швед.

Он напомнил, что в прошлом году Белоруссия столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В отношении страны проводится «агрессивная политика», которая характеризуется «попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма». Расследование ряда уголовных дел показало, что организуют и финансируют эти «посягательства на суверенитет и территориальную целостность Беларуси» некоторые западноевропейские государства, причастные к массовому уничтожению белорусов в период ВОВ и послевоенное время. 

«Этими же государствами развернута информационная война, направленная на искажение в том числе исторических событий», — подчеркнул Швед. Начатый Генпрокуратурой уголовный процесс позволит установить конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности, рассказал он.

На президентских выборах в прошлом году президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и возглавила координационный совет белорусской оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.

Ранее по теме: КГБ Белоруссии внес Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных