В пресс-службе главы Северной Осетии опровергли информацию о его отставке

О планируемой отставке Битарова ранее писал РБК со ссылкой на источники. «Опровергаем сообщения об отставке главы. Он работает в обычном режиме», — цитирует агентство собеседника. По его словам, Битаров вернулся из Москвы, где провел встречи в федеральных ведомствах. 9 и 10 апреля у него запланировано участие в нескольких мероприятиях в регионе.