В пресс-службе главы Северной Осетии опровергли информацию о его отставке
Информация об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.
О планируемой отставке Битарова ранее писал РБК со ссылкой на источники. «Опровергаем сообщения об отставке главы. Он работает в обычном режиме», — цитирует агентство собеседника. По его словам, Битаров вернулся из Москвы, где провел встречи в федеральных ведомствах. 9 и 10 апреля у него запланировано участие в нескольких мероприятиях в регионе.
Битаров занял пост врио главы республики в феврале 2016 г. после смерти главы региона Тамерлана Агузарова. Осенью того же года парламент региона избрал Битарова руководителем республики. Срок его полномочий истекает в сентябре этого года.
На этой неделе вслед за главой Тувы Шолбаном Кара-оолом со своего поста ушел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Срок полномочий обоих губернаторов истекал в сентябре этого года.