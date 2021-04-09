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В пресс-службе главы Северной Осетии опровергли информацию о его отставке

Ведомости

Информация об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, он работает в обычном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики. 

О планируемой отставке Битарова ранее писал РБК со ссылкой на источники. «Опровергаем сообщения об отставке главы. Он работает в обычном режиме», — цитирует агентство собеседника. По его словам, Битаров вернулся из Москвы, где провел встречи в федеральных ведомствах. 9 и 10 апреля у него запланировано участие в нескольких мероприятиях в регионе.

Битаров занял пост врио главы республики в феврале 2016 г. после смерти главы региона Тамерлана Агузарова. Осенью того же года парламент региона избрал Битарова руководителем республики. Срок его полномочий истекает в сентябре этого года.

На этой неделе вслед за главой Тувы Шолбаном Кара-оолом со своего поста ушел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Срок полномочий обоих губернаторов истекал в сентябре этого года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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