В Санкт-Петербурге загорелось здание военно-космической академии
Учебный корпус Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского загорелся в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«На улице Красного Курсанта происходит пожар в пятиэтажном здании учебного корпуса Военно-космической академии», — сообщили агентству. Площадь возгорания оценивается в 60 кв м. Из здания эвакуировано более 300 человек.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщает, что пожарные ликвидировали задымление в здании. Предположительной причиной возгорания могла стать неисправность проводки. Информации о пострадавших не поступало.