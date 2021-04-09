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Путин посетит место приземления Гагарина в День космонавтики

Ведомости

Президент России Владимир Путин 12 апреля посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина в Энгельсе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина. Там, на этом месте, такой скромный музейно-парковый комплекс. Его Путин посетит. И Путин также проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России», – сказал Песков, отметив, что совещание пройдет в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что 60 лет со дня полета Гагарина в космос – это «очень, очень важная дата для всей нашей страны». «Это день космонавтики, это день нашей национальной гордости. И, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания», – добавил Песков.

Сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») на околоземную орбиту. Пуск был проведен в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ракета-носитель взлетала с 31-й площадки, а сам Гагарин в 1961 г. взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.

Ранее по теме: С Байконура запустили ракету «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных