Путин посетит место приземления Гагарина в День космонавтики

Он подчеркнул, что 60 лет со дня полета Гагарина в космос – это «очень, очень важная дата для всей нашей страны». «Это день космонавтики, это день нашей национальной гордости. И, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания», – добавил Песков.