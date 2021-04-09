Путин посетит место приземления Гагарина в День космонавтики
Президент России Владимир Путин 12 апреля посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина в Энгельсе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина. Там, на этом месте, такой скромный музейно-парковый комплекс. Его Путин посетит. И Путин также проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России», – сказал Песков, отметив, что совещание пройдет в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что 60 лет со дня полета Гагарина в космос – это «очень, очень важная дата для всей нашей страны». «Это день космонавтики, это день нашей национальной гордости. И, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания», – добавил Песков.
Сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») на околоземную орбиту. Пуск был проведен в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ракета-носитель взлетала с 31-й площадки, а сам Гагарин в 1961 г. взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.