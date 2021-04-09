С Байконура запустили ракету «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин»
Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») на околоземную орбиту, передает «РИА Новости» с космодрома Байконур.
«Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя», — объявил диктор на смотровой площадке.
Пуск был проведен в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ракета-носитель взлетала с 31-й площадки, а сам Гагарин в 1961 г. взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией, отмечает агентство.
Пилотируемый корабль везет на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.
Планируется, что в 14:07 по мск корабль состыкуется с МКС.
В марте 2021 г. «Роскосмос» представил новый дизайн ракеты-носителя «Союз-2.1а». С начала эксплуатации в 1966 г. их красили в серые и оранжевые цвета. Вдохновившись кораблем «Восток», на котором Гагарин летал в космос, создатели решили покрасить ракету в белые и синие цвета.
В «Роскосмосе» отметили, что другие запуски в этом году, осуществляемые по контрактам компании «Главкосмос пусковые услуги», будут проходить в новой цветовой гамме.