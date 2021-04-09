С Байконура запустили ракету «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин»

Пуск был проведен в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ракета-носитель взлетала с 31-й площадки, а сам Гагарин в 1961 г. взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией, отмечает агентство.