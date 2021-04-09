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С Байконура запустили ракету «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин»

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») на околоземную орбиту, передает «РИА Новости» с космодрома Байконур. 

«Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя», — объявил диктор на смотровой площадке.

Пуск был проведен в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ракета-носитель взлетала с 31-й площадки, а сам Гагарин в 1961 г. взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией, отмечает агентство. 

Пилотируемый корабль везет на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.

Планируется, что в 14:07 по мск корабль состыкуется с МКС. 

В марте 2021 г. «Роскосмос» представил новый дизайн ракеты-носителя «Союз-2.1а». С начала эксплуатации в 1966 г. их красили в серые и оранжевые цвета. Вдохновившись кораблем «Восток», на котором Гагарин летал в космос, создатели решили покрасить ракету в белые и синие цвета.

В «Роскосмосе» отметили, что другие запуски в этом году, осуществляемые по контрактам компании «Главкосмос пусковые услуги», будут проходить в новой цветовой гамме.

Ранее по теме: С космодрома «Восточный» запустили первую в этом году ракету «Союз-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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