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С космодрома «Восточный» запустили первую в этом году ракету «Союз-2»

Ведомости

С космодрома «Восточный» в Амурской области стартовала первая в этом году ракета-носитель — «Союз-2.1б» с британскими микроспутниками для глобальной интернет-сети OneWeb на борту, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Это седьмой по счету и шестой удачный запуск с нового российского космодрома.

«Сегодня утром, 25 марта 2021 года, в 05:47 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отделение разгонного блока, по данным «Роскосмоса», а также вывод на расчетную орбиту 28 из 36 космических аппаратов прошел успешно. Последняя группа микроспутников должна быть выведена на орбиту в ближайшее время.

Сегодняшний запуск — первый за 2021 г. с космодрома «Восточный» и второй в рамках начавшегося в 2015 г. сотрудничества «Роскосмоса» с OneWeb. Последний пуск с площадки в Амурской области прошел в декабре 2020 г. Аналогичная ракета-носитель «Союз-2.1б» тогда также вывела на орбиту 36 микроспутников для глобальной высокоскоростной интернет-сети, которую собирается построить британская компания.

Первый пуск с «Восточного» прошел в апреле 2016 г., после завершения большей части строительства первой очереди. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» c блоком выведения «Волга» вывела на орбиту три космических аппарата: «Михайло Ломоносов», «Аист-2Д» и наноспутник «СамСат-218». С тех пор все пуски, кроме второго по счету, проходили штатно. С 2019 г. ведется строительство второй очереди «Восточного», которая позволит проводить пуски новой тяжелой ракеты «Ангара».

Ранее по теме: С космодрома Восточный запустили ракету с 36 спутниками связи OneWeb

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных