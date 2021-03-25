С космодрома «Восточный» запустили первую в этом году ракету «Союз-2»

Первый пуск с «Восточного» прошел в апреле 2016 г., после завершения большей части строительства первой очереди. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» c блоком выведения «Волга» вывела на орбиту три космических аппарата: «Михайло Ломоносов», «Аист-2Д» и наноспутник «СамСат-218». С тех пор все пуски, кроме второго по счету, проходили штатно. С 2019 г. ведется строительство второй очереди «Восточного», которая позволит проводить пуски новой тяжелой ракеты «Ангара».