С космодрома Восточный запустили ракету с 36 спутниками связи OneWeb

Россия в 2015 г. подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb. Им предусмотрен запуск 21 ракеты «Союз» со спутниками с космодромов «Куру» во Французской Гвиане и «Байконур». Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.