С космодрома Восточный запустили ракету с 36 спутниками связи OneWeb
С космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.
«Сегодня, 18 декабря 2020 года, в 15:26:26 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту», — говорится в сообщении.
Отмечается, что старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.
Россия в 2015 г. подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb. Им предусмотрен запуск 21 ракеты «Союз» со спутниками с космодромов «Куру» во Французской Гвиане и «Байконур». Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.