С космодрома «Байконур» впервые запустили 34 спутника британской OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками стартовала с «Байконура» в 00:42 по московскому времени. Первоначально запуск планировался на декабрь 2019 г., но был перенесен в связи с испытанием аппаратов. По данным «Роскосмоса», спутники выйдут на орбиту через три с половиной часа после запуска. 28 февраля 2019 г. шесть спутников OneWeb были запущены на ракете-носителей «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.