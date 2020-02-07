С космодрома «Байконур» впервые запустили 34 спутника британской OneWeb
C космодрома «Байконур» в пятницу, 7 февраля, впервые запустили на орбиту 34 спутника британского оператора связи OneWeb. Аппараты доставит в космос ракета-носитель «Союз-2.1б». Об этом сообщили в «Роскосмосе», который ведет трансляцию запуска на своем сайте. Спутники — часть космической группировки для обеспечения высокоскоростного широполосного доступа в интернет.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками стартовала с «Байконура» в 00:42 по московскому времени. Первоначально запуск планировался на декабрь 2019 г., но был перенесен в связи с испытанием аппаратов. По данным «Роскосмоса», спутники выйдут на орбиту через три с половиной часа после запуска. 28 февраля 2019 г. шесть спутников OneWeb были запущены на ракете-носителей «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.
Россия в 2015 г. подписала контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb. Им предусмотрен запуск 21 ракеты «Союз» со спутниками с космодромов Куру и Байконур. Контракт подразумевает опцион на пять дополнительных стартов.
Проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Коммерческое использование спутников начнется в этом году. Ранее британская компания привлекла для реализации проекта средства от Airbus Group, Bharti, Coc.a-Cola, Hughes, Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, SoftBank, Qualcomm, правительства Руанды и мексиканской группы компаний Grupo Salinas.