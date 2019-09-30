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«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb

Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир» решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания рабочей группы нацпрограммы и представителя АНО «Цифровая экономика».

Покрытием планеты широкополосным интернетом занимаются британский проект OneWeb и американские SpaceX и Amazon. «Эфир» должен был создать конкуренцию компаниям. Это часть российской программы «Сфера», которую в июне 2018 г. анонсировал президент Владимир Путин. Она предполагает в ближайшие несколько лет запустить 640 спутников, которые займутся позиционированием, зондированием Земли и связью. В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что в проекте бюджета на 2020–2022 гг. на «Сферу» заложено более 10 млрд руб.

В «Роскосмосе» считают, что этот проект с меньшими затратами можно реализовать в рамках «Эфира». В частности, из него исключены задачи по определению источников финансирования ГМИСС и ее проектированию. Бизнес не имел возражений, и по итогам обсуждения принято решение поддержать предложение «Роскосмоса», сообщили в АНО. С правительством решение пока не согласовано, уточнил представитель вице-премьера Максима Акимова.

По словам источника издания, проект «Сфера» сохранится и заменит «Эфир», на реализацию которого предполагалось внебюджетное финансирование в размере около 500 млрд руб., но оно так и не было организовано, говорит представитель госкорпорации. «Сферу» планировали реализовать до 2030 г.