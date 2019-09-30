«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb

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Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир» решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания рабочей группы нацпрограммы и представителя АНО «Цифровая экономика».
Покрытием планеты широкополосным интернетом занимаются британский проект OneWeb и американские SpaceX и Amazon. «Эфир» должен был создать конкуренцию компаниям. Это часть российской программы «Сфера», которую в июне 2018 г. анонсировал президент Владимир Путин. Она предполагает в ближайшие несколько лет запустить 640 спутников, которые займутся позиционированием, зондированием Земли и связью. В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что в проекте бюджета на 2020–2022 гг. на «Сферу» заложено более 10 млрд руб.
В «Роскосмосе» считают, что этот проект с меньшими затратами можно реализовать в рамках «Эфира». В частности, из него исключены задачи по определению источников финансирования ГМИСС и ее проектированию. Бизнес не имел возражений, и по итогам обсуждения принято решение поддержать предложение «Роскосмоса», сообщили в АНО. С правительством решение пока не согласовано, уточнил представитель вице-премьера Максима Акимова.
По словам источника издания, проект «Сфера» сохранится и заменит «Эфир», на реализацию которого предполагалось внебюджетное финансирование в размере около 500 млрд руб., но оно так и не было организовано, говорит представитель госкорпорации. «Сферу» планировали реализовать до 2030 г.
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Прокуратура попросила Мосгорсуд заменить реальный срок на условный актеру Павлу Устинову, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Тверской суд нарушил принципы гуманизма при вынесении приговора Устинову, заявил в суде гособвинитель. «Прокуратура просит изменить приговор и назначенное наказание (3,5 года колонии — «Ведомости») считать условным», — сказал представитель надзорного ведомства во время прений.
В свою очередь защита Устинова настаивает в суде на том, что приговор суда предыдущей инстанции — Тверского суда Москвы — незаконный, и имеются все основания для оправдания актера.
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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Копия документа опубликована на портале правовой информации. Поправки внесены в статью 217 Налогового кодекса России. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г., новые льготы будут действовать на доходы, полученные с 1 января 2019 г.
Как отмечается в документе, размер материальной помощи, освобождаемой от НДФЛ, ограничен 4000 руб. в год. Не подлежат налогообложению стипендии студентов и аспирантов.
Подписанный президентом закон также освобождает граждан от налога на доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в чрезвычайных ситуациях, а также их родственниками. Налогом также не будут облагаться доходы от арендной платы, полученные от этих категорий граждан в пределах суммы, выделенной государством на эти цели.
Ранее президент подписал закон об освобождении от НДФЛ материальной помощи для студентов.
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Мосгорсуд приобщил к материалам дела актера Павла Устинова видеозапись его задержания, сообщает корреспондент «Ведомостей». Ранее суд первой инстанции не стал рассматривать это видео.
В понедельник, 30 сентября, Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Устинову, которого приговорили к 3,5 года колонии по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК) на акции 3 августа. По версии следствия, Устинов оказал сопротивление при задержании, в результате чего омоновец получил вывих плеча. Актер не признал вину, заявив, что не участвовал в митинге, а ждал друга возле метро.
Журналист телеканала «Дождь» Василий Полонский, освещавший акцию 3 августа, ранее давал показания в суде. Он был очевидцем задержания Устинова. По его словам, Устинов стоял возле выхода из метро с телефоном и наушниками в руках и не видел, как на него побежала группа омоновцев. В какой-то момент Устинов и Лягин столкнулись и потеряли равновесие. Той же версии придерживался сотрудник Amnesty International Олег Козловский, который снял на видео задержание Устинова. «Он перед собой от неожиданности поднял руки, один из сотрудников споткнулся и упал, второй споткнулся об этого сотрудника».
Приговор Устинову вызвал большой резонанс. За него вступились многие известные актеры и музыканты – Сергей Безруков, Александр Петров, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Данила Козловский, Максим Галкин, Максим Виторган, Ксения Собчак, Павел Артемьев, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Павел Деревянко, Анна Меликян, Ирина Горбачева и многие другие. Они публиковали в соцсетях обращения, в которых призывали отменить вынесенный Устинову приговор, поскольку сочли его незаконным. Кроме того, в Москве проходили одиночные пикеты в поддержку Устинова.
20 сентября Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде до вступления в силу приговора. Судья Юлия Манеркина пояснила, что основаниями для ареста Устинова были как тяжесть преступления, так и отсутствие у него постоянного источника дохода. Но обстоятельства изменились, следствие окончено, у суда более нет оснований полагать, что Устинов сможет повлиять на его ход, уточнила она.
Как проходило заседание об изменении меры пресечения Устинову
Максим Стулов / Ведомости
Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за применение насилия по отношению к представителю власти. Его отпустили под подписку о невыезде
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Максим Стулов / Ведомости
Самого Устинова не было в здании Мосгорсуда. Он принимал участие в заседании при помощи видеотрансляции
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Максим Стулов / Ведомости
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
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Максим Стулов / Ведомости
Судья Юлия Манеркина пояснила, что основаниями для ареста Устинова были как тяжесть преступления, так и отсутствие у него постоянного источника дохода. Но обстоятельства изменились, следствие окончено, у суда более нет оснований полагать, что Устинов сможет повлиять на его ход, добавила она
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Максим Стулов / Ведомости
Адвокат актера Анатолий Кучерена
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Максим Стулов / Ведомости
Сестра Устинова Юлия после заседания сообщила, что он может выйти из СИЗО в день решения суда – 20 сентября
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Пенсионный фонд России (ПФР) с прошлой недели начал информировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) о клиентах, подававших заявление на смену фонда, но в итоге отказавшихся от этой идеи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько топ-менеджеров частных фондов.
Информация об отказах нужна фондам для смены тактики привлечения клиентов. Один из источников сообщил, что информирование фондов началось с 23 сентября. По данным второго источника, – с 24 сентября. Ранее у НПФ были данные только о подаче заявлений и о переходе к ним или от них.
Сервис должен был заработать в начале 2019 г. С тех пор в ПФР поступило около 1100 отказов, отмечает издание. В «ВТБ Пенсионный фонд» сообщили, что функционал реализован со II квартала, поступала ли в НПФ информация об отказах, не уточняется. Информация о переходах или об отказе в НПФ поступает автоматически, рассказали в организации. За первое полугодие 2019 г. на смену фонда подано 81 600 заявлений, из них чуть более 50 000 заявлений на переходы из одного НПФ в другой.
С этого года изменен порядок подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений. Теперь подать заявление о смене страховщика можно только через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или прийти в отделение ПФР и написать такое заявление самостоятельно.
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В России в короткий срок практически полностью раскупили первую партию iPhone нового поколения, следующая партия устройств будет поставлена уже в октябре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли. На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании. В такие же сроки Apple готова поставить iPhone 11 фиолетового цвета. Однако модель в зеленом цвете придется ждать три-четыре недели.
Информацию о том, что отдельные модели iPhone сейчас в дефиците, изданию также подтвердили реселлеры Apple. «Из-за высокого спроса на старте продаж некоторые модели в отдельных городах могут быть временно недоступны», – заявила представитель «М.видео – Эльдорадо» Валерия Андреева. По ее словам, в первые дни спрос в магазинах группы в 4 раза превышал продажи iPhone XS. Сейчас дефицит наблюдается только по моделям с большими объемами памяти, в том числе iPhone Pro и Pro Max 256 Гб и 512 Гб новых расцветок, заявили в «Вымпелкоме». По другим моделям дефицита нет, отметили в сети. Спрос на iPhone 11 Pro оказался выше прогнозируемого, первыми раскупили модели на 512 Гб, заявил пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов. «В нашей розничной сети почти вся первая партия уже реализована», – сказал он, добавив, что компания ожидает поставки следующей партии в ближайшее время.
В России предварительные заказы на iPhone нового поколения начали принимать 18–19 сентября. Их объем в несколько раз превысил показатели 2018 г., заявили «Коммерсанту» ритейлеры.
В России Apple начала продавать три новые модели iPhone 20 сентября. Стоимость iPhone 11 начинается от 59 900 руб. Устройство доступно в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом и красном цветах. iPhone 11 Pro и Pro Max стоят от 89 990 руб. в зависимости от модификации. Их Apple выпускает в темно-зеленом, серебристом, золотом цветах, а также в цвете «серый космос».
В России начались продажи новых iPhone
Валерий Мельников / РИА Новости
В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продажи трех новых моделей iPhone: 11, 11 Pro и Max Pro. Предзаказ на них был доступен с 18 сентября
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Михаил Терещенко/ТАСС
По данным ритейлеров, спрос на новые смартфоны iPhone во время предзаказа в 3 раза выше по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС
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Валерий Мельников / РИА Новости
Первый претендент на покупку нового iPhone в re:Store на Тверской стоял у магазина с 17 сентября. Позже он продал свое место в очереди
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Михаил Терещенко/ТАСС
Цены на iPhone 11 начинаются с 59 900 руб. Модели iPhone 11 Pro и Pro Max можно купить по цене от 89 990 руб.
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Валерий Мельников / РИА Новости
Главная особенность новых флагманов от iPhone 11 Pro – три камеры. Каждая камера обладает разрешением 12 мегапикселей. Первая – обычная, вторая – это телеобъектив, третья – широкоугольная
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Михаил Терещенко/ТАСС
На фото – первый покупатель нового iPhone в Москве. Он не стоял в очереди и приобрел два iPhone 11 Pro Max
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Михаил Терещенко/ТАСС
В день старта продаж из-за популярности отдельно взятых моделей и расцветок в некоторых магазинах возможен их дефицит, предупредили ритейлеры
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Госкомпания «Зарубежнефть» начала переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, компания может войти в газовый блок 8, в который входят месторождения Букха и Западная Букха. На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, уточнили источники. Делегация «Зарубежнефти» приезжала в Оман в сентябре, пишет газета.
До начала этого года блок 8 на паритетной основе разрабатывали норвежская компания DNO и южнокорейская корпорация LG. Но после того как срок действия 30-летнего соглашения закончился, компании вышли из проекта. Сейчас разработкой блока занимается только государственная Musandam Oil and Gas Company. За время действия соглашения Оман получил $1 млрд, говорилось в материалах DNO. По данным DNO, чистая выручка компании от участия в проекте составила $18 млн, а расход от обесценения – $47,8 млн. В 2018 г. добыча на блоке составляла 4500 баррелей нефти в сутки (около 225 000 т в год).
По информации «Коммерсанта», «Зарубежнефть» рассматривала участие в проектах в Омане еще в 2010 г. По словам одного из источников, компании для начала необходимо получить доступ в страну. «Зарубежнефть» отказалась от комментариев.
В конце мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что «Зарубежнефть» ведет переговоры о покупке доли корейской KNOC в консорциуме по разработке газового блока 11–2 на шельфе Вьетнама.
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Американская сеть магазинов одежды Forever 21 подала заявление о банкротстве. Пока ритейлер продолжит работать в обычном режиме, говорится в сообщении компании.
Forever 21 планирует закрыть несколько магазинов в США. Решение о том, каких магазинов это коснется, пока не принято. Компания сейчас ведет переговоры с арендодателями.
Процедура банкротства может помочь Forever 21 избавиться от убыточных магазинов и рекапитализировать бизнес, говорили ранее собеседники Bloomberg. При этом для некоторых торговых центров может стать проблемой банкротство ритейлера, который является одним из крупнейших арендаторов площадей.
Бренд Forever 21 был основан в 1984 г. Сейчас это одна из крупнейших сетей одежды в мире, в которую входят более 800 магазинов в США, Европе, Азии и Латинской Америке. В Москве работали четыре магазина этой марки, но все они были закрыты.
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Все лесные пожары на территории России потушены. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», передает «Интерфакс».
За прошедшие сутки в России были потушены семь лесных пожаров на площади 94 га. По состоянию на 00.00 мск 30 сентября на территории страны нет действующих лесных пожаров, уточнили в ведомстве.
В первой половине июля в Сибири начались лесные пожары, к концу месяца их площадь достигла 2,7 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. МЧС назвало основной причиной лесных пожаров неосторожное обращение с огнем. Однако исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов считает, что главной причиной стали сухие грозы.
Еще одну версию о причинах масштабных пожаров в Сибири высказала Счетная палата. По мнению аудиторов, это нехватка финансирования для защиты лесов. Ведомство оценило ущерб от лесных пожаров за январь – июль в 2,4 млрд руб. Оценка Рослесхоза оказалась выше – 7 млрд руб.
Пожары в Сибири
ФБУ «Авиалесоохрана»/ ТАСС
Леса Сибири и Дальнего Востока охватили пожары
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ФБУ «Авиалесоохрана»/ ТАСС
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края (пожары в регионе – на фото), которые не приняли мер по тушению пожаров
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ФБУ «Авиалесоохрана»/ ТАСС
Площадь возгорания увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях, сообщали в МЧС
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Пресс-служба НТЦ «Космические решения»/ ТАСС
Самая тяжелая ситуация сложилась на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии
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ФБУ «Авиалесоохрана» / РИА Новости
Премьер Дмитрий Медведев поручил правоохранителям проверить, могли ли пожары в Сибири быть устроены специально: для сокрытия незаконной заготовки древесины
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МЧС
До 3 августа должна быть представлены предложения о финансировании МЧС, Минобороны и регионов из резервного фонда правительства
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МЧС
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 млн га (на фото – Якутия)
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Сбербанк начнет принимать платежи за связь и коммунальные услуги на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах, сообщаетРБК со ссылкой на три источника на банковском рынке. Запуск проекта запланирован на осень 2019 г., рассказали два собеседника издания, но третий допустил, что он может быть перенесен на более поздний срок.
В магазинах можно будет оплатить такие же услуги, как и в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Кассир будет принимать квитанцию об оплате и платеж, вводить всю необходимую информацию и выдавать чек. По информации источника РБК, Сбербанк запустит прием платежей именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по его картам.
В августе Сбербанк сообщал, что договорился о запуске сервиса снятия наличных на кассе более чем с 700 торговыми предприятиями в удаленных и малонаселенных пунктах 76 регионов. На магазинах, предоставляющих такую услугу, будет специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные». Кроме того, Сбербанкзапустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл» в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Политика
Новости
Путин освободил студентов от уплаты НДФЛ при получении материальной помощи
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Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Он вступает в силу с 1 января 2020 г.
Изменения внесены в п. 28 ст. 217 Налогового кодекса. Сейчас он предусматривает освобождение от НДФЛ работников и пенсионеров при получении материальной помощи от работодателя в размере, не превышающем 4000 руб. за календарный год.
Этот закон был внесен в Госдуму в апреле группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что эта инициатива должна устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов, которым выделяют помощь как нуждающимся.
Политика
Новости
В конгрессе США заявили о намерении узнать содержание разговоров Трампа с Путиным
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Конгресс США намерен выяснить содержание переговоров президента Дональда Трампа с другими мировыми лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил NBC председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф.
Это необходимо, чтобы понять, подрывает ли Трамп в разговорах с другими мировыми лидерами безопасность США ради своей кампании, пояснил Шифф. Он добавил, что, если содержание этих бесед пытаются скрыть, конгресс «полон решимости» это выяснить.
Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом стали сообщения СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Позже CNN и The New York Times со ссылкой на источники писали, что Белый дом принял меры для ограничения доступа к переговорам Трампа с Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации стенограммы переговоров Трампа и Зеленского выразил надежду, что российско-американские отношения никогда не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных переговоров лидеров двух стран будут опубликованы в открытом доступе.