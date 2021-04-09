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Роскосмос планирует обеспечить всю Россию космической связью к 2024 году

Ведомости

Роскосмос планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100% покрытием космической связью и ШПД», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для России. Он рассказал, что после утверждения программы «Сфера» планируется немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок.

Он также отметил, что приоритетом для Роскосмоса является Арктическая зона, поскольку ее нужно «обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью», в том числе, это необходимо для развития Северного морского пути.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных