Роскосмос планирует обеспечить всю Россию космической связью к 2024 году
Роскосмос планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.
«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю РФ 100% покрытием космической связью и ШПД», — цитирует ТАСС Рогозина.
По его словам, широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для России. Он рассказал, что после утверждения программы «Сфера» планируется немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок.
Он также отметил, что приоритетом для Роскосмоса является Арктическая зона, поскольку ее нужно «обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью», в том числе, это необходимо для развития Северного морского пути.