Распылившего газ в лицо омоновца на акции в Москве приговорили к 3,5 года колонии
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил Павла Грин-Романова, распылившего в лицо бойцу ОМОН газ из баллончика в ходе несанкционированной акции 31 января, к 3,5 года колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом в отношении Грин-Романова вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима», - сказали в пресс-службе.
Прокурор запрашивал для Грин-Романова восемь лет колонии, при этом максимальный срок, грозивший осужденному, составлял 10 лет. Защита сочла это наказание слишком суровым, учитывая то, что подсудимый частично признал вину, выразил раскаяние и извинился перед потерпевшим.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.
Ранее Тверской суд вынес приговор участнику несанкционированной акции 23 января. Два года колонии получил 36-летний Тимур Салихов, который был осужден по статье о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).
Акции в Москве прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.