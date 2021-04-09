Распылившего газ в лицо омоновца на акции в Москве приговорили к 3,5 года колонии

Прокурор запрашивал для Грин-Романова восемь лет колонии, при этом максимальный срок, грозивший осужденному, составлял 10 лет. Защита сочла это наказание слишком суровым, учитывая то, что подсудимый частично признал вину, выразил раскаяние и извинился перед потерпевшим.