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Распылившего газ в лицо омоновца на акции в Москве приговорили к 3,5 года колонии

Ведомости

Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил Павла Грин-Романова, распылившего в лицо бойцу ОМОН газ из баллончика в ходе несанкционированной акции 31 января, к 3,5 года колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом в отношении Грин-Романова вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима», - сказали в пресс-службе.

Прокурор запрашивал для Грин-Романова восемь лет колонии, при этом максимальный срок, грозивший осужденному, составлял 10 лет. Защита сочла это наказание слишком суровым, учитывая то, что подсудимый частично признал вину, выразил раскаяние и извинился перед потерпевшим.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

Ранее Тверской суд вынес приговор участнику несанкционированной акции 23 января. Два года колонии получил 36-летний Тимур Салихов, который был осужден по статье о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Акции в Москве прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.

Ранее по теме: Первый участник митингов в Москве приговорен к реальному сроку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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