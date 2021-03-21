Первый участник митингов в Москве приговорен к реальному сроку

Первый участник митингов в Москве приговорен к реальному срокуЕго обвиняли в насилии в отношении сотрудника Росгвардии
Тверской суд назначил участнику акции 23 января в поддержку Алексея Навального два года колонии. Это первый реальный срок в Москве по делам, возбужденным после акции. 36-летний бизнесмен Тимур Салихов был осужден по статье о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Приговор был вынесен 16 марта, но известно об этом стало 19 марта после обнародования его письма в проекте «Арестанты 212».
По данным следствия, Салихов находился на Страстной улице и во время несанкционированной акции в поддержку Навального «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища». Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, он «полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном». Признание вины Салихова было заснято на видео и выложено следователями уже 27 января.