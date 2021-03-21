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Первый участник митингов в Москве приговорен к реальному сроку

Его обвиняли в насилии в отношении сотрудника Росгвардии
Константин Гликин
Пресс-служба Пресненского суда

Тверской суд назначил участнику акции 23 января в поддержку Алексея Навального два года колонии. Это первый реальный срок в Москве по делам, возбужденным после акции. 36-летний бизнесмен Тимур Салихов был осужден по статье о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Приговор был вынесен 16 марта, но известно об этом стало 19 марта после обнародования его письма в проекте «Арестанты 212».

По данным следствия, Салихов находился на Страстной улице и во время несанкционированной акции в поддержку Навального «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища». Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, он «полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном». Признание вины Салихова было заснято на видео и выложено следователями уже 27 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных