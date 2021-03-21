Первый участник митингов в Москве приговорен к реальному сроку

По данным следствия, Салихов находился на Страстной улице и во время несанкционированной акции в поддержку Навального «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища». Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, он «полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном». Признание вины Салихова было заснято на видео и выложено следователями уже 27 января.