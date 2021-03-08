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Муниципальных депутатов Москвы будут штрафовать за помощь протестующим

Оргвыводы могут ждать всех им симпатизирующих при должностях
Константин Гликин
Шендерович сказал «Ведомостям», что административные дела и аресты, которые власти используют для устрашения этих депутатов, лишь часть возможной стратегии властей для давления на независимых политиков в преддверии выборов /Максим Стулов / Ведомости

Муниципальный депутат Кунцева Денис Шендерович вызван на 9 марта в отдел полиции для составления протокола по статье административного кодекса об организации либо проведении публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАПа) в связи с январскими несанкционированными митингами из-за заключения политика Алексея Навального.

Санкции по этой статье предусматривают штраф до 30 000 руб. или административный арест на срок до 10 суток. Шендерович в своем Facebook 6 марта, написал, что преследованию помимо него могут подвергнуться и другие муниципальные депутаты: глава Гагаринского муниципального округа (МО) Елена Русакова, депутат МО Проспект Вернадского Елена Филина, депутат МО Донской Владимир Залищак – всего девять муниципальных депутатов.

«Основанием [для обвинений в] организации [митингов] нынешние прислужники режима считают призывы в соцсетях», – написал в Facebook Шендерович. Он утверждает, что в действительности никаких призывов выходить на акции этой зимой у него в соцсетях не было. Шендерович добавил, что эти административные дела могут быть ответом на активную помощь депутатов задержанным после митингов. «Многие из этих депутатов, в том числе я, 23 и 31 января помогали задержанным, пытаясь осуществить правовую, моральную поддержку», – пишет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных