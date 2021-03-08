Муниципальных депутатов Москвы будут штрафовать за помощь протестующим

Муниципальных депутатов Москвы будут штрафовать за помощь протестующимОргвыводы могут ждать всех им симпатизирующих при должностях
Муниципальный депутат Кунцева Денис Шендерович вызван на 9 марта в отдел полиции для составления протокола по статье административного кодекса об организации либо проведении публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАПа) в связи с январскими несанкционированными митингами из-за заключения политика Алексея Навального.
Санкции по этой статье предусматривают штраф до 30 000 руб. или административный арест на срок до 10 суток. Шендерович в своем Facebook 6 марта, написал, что преследованию помимо него могут подвергнуться и другие муниципальные депутаты: глава Гагаринского муниципального округа (МО) Елена Русакова, депутат МО Проспект Вернадского Елена Филина, депутат МО Донской Владимир Залищак – всего девять муниципальных депутатов.
«Основанием [для обвинений в] организации [митингов] нынешние прислужники режима считают призывы в соцсетях», – написал в Facebook Шендерович. Он утверждает, что в действительности никаких призывов выходить на акции этой зимой у него в соцсетях не было. Шендерович добавил, что эти административные дела могут быть ответом на активную помощь депутатов задержанным после митингов. «Многие из этих депутатов, в том числе я, 23 и 31 января помогали задержанным, пытаясь осуществить правовую, моральную поддержку», – пишет он.