Муниципальных депутатов Москвы будут штрафовать за помощь протестующим

«Основанием [для обвинений в] организации [митингов] нынешние прислужники режима считают призывы в соцсетях», – написал в Facebook Шендерович. Он утверждает, что в действительности никаких призывов выходить на акции этой зимой у него в соцсетях не было. Шендерович добавил, что эти административные дела могут быть ответом на активную помощь депутатов задержанным после митингов. «Многие из этих депутатов, в том числе я, 23 и 31 января помогали задержанным, пытаясь осуществить правовую, моральную поддержку», – пишет он.