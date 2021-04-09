В Совфеде предложили запретить «дистанционку» в школах
Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционного обучения в школах. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании».
«Дополнить предложением следующего содержания: "При предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается."», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.
По мнению сенатора, при применении дистанционной технологии обучения «происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной». «Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации», – отметил он в пояснительной записке. Учащийся, выбравший очную форму обучения, «не должен быть лишен возможности непосредственного взаимодействия с педагогическим работником на каждом занятии», подчеркнул Бабаков.
Дистанционное обучение было временно введено в России в связи с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в результате «дистанционки» у школьников возникли пробелы в знаниях. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также признал, что качество дистанционного образования в вузах хуже очного. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за дистанционного обучения в России выросло число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем.