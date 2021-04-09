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В Совфеде предложили запретить «дистанционку» в школах

Ведомости

Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционного обучения в школах. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании».

«Дополнить предложением следующего содержания: "При предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается."», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.

По мнению сенатора, при применении дистанционной технологии обучения «происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной». «Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации», – отметил он в пояснительной записке. Учащийся, выбравший очную форму обучения, «не должен быть лишен возможности непосредственного взаимодействия с педагогическим работником на каждом занятии», подчеркнул Бабаков.

Дистанционное обучение было временно введено в России в связи с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в результате «дистанционки» у школьников возникли пробелы в знаниях. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также признал, что качество дистанционного образования в вузах хуже очного. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за дистанционного обучения в России выросло число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем.

Ранее по теме: Роспотребнадзор сообщил об ухудшении здоровья учащихся из-за «дистанционки»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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