В Совфеде предложили запретить «дистанционку» в школах

Дистанционное обучение было временно введено в России в связи с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в результате «дистанционки» у школьников возникли пробелы в знаниях. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также признал, что качество дистанционного образования в вузах хуже очного. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за дистанционного обучения в России выросло число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем.