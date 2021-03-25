Роспотребнадзор сообщил об ухудшении здоровья учащихся из-за «дистанционки»
Число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем выросло в России из-за дистанционного обучения, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на расширенной итоговой коллегии ведомства.
«Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья», — сказала Попова (цитата по «Интерфакс»).
Дистанционное обучение было временно введено в России в связи с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в результате «дистанционки» у школьников возникли пробелы в знаниях. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также признал, что качество дистанционного образования в вузах хуже очного.
По данным исследования «Актион Образование», 53% родителей школьников заявили о беспрецедентном отставании детей от школьной программы. При этом 54% опрошенных считают, что это произошло из-за дистанционного обучения, которое стало причиной провала в знаниях.
Исследование НМИЦ здоровья детей показало, что у более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении. В онлайн-опросе приняли участие около 30 000 учеников школ с 5 по 11 класс из 79 регионов России. По данным исследования, самоизоляция понравилась 16,8% детей. 36,7% отнеслись к ней негативно, 21,2% школьников назвали самоизоляцию невыносимой. 32,5% опрошенных во время самоизоляции удавалось сохранять ровное и позитивное настроение, 13,1% чувствовали себя подавленно, настроение 44,2% школьников менялось несколько раз в течение дня.