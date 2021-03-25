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Роспотребнадзор сообщил об ухудшении здоровья учащихся из-за «дистанционки»

Ведомости

Число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем выросло в России из-за дистанционного обучения, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на расширенной итоговой коллегии ведомства.

«Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья», — сказала Попова (цитата по «Интерфакс»).

Дистанционное обучение было временно введено в России в связи с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в результате «дистанционки» у школьников возникли пробелы в знаниях. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также признал, что качество дистанционного образования в вузах хуже очного.

По данным исследования «Актион Образование», 53% родителей школьников заявили о беспрецедентном отставании детей от школьной программы. При этом 54% опрошенных считают, что это произошло из-за дистанционного обучения, которое стало причиной провала в знаниях. 

Исследование НМИЦ здоровья детей показало, что у более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении. В онлайн-опросе приняли участие около 30 000 учеников школ с 5 по 11 класс из 79 регионов России. По данным исследования, самоизоляция понравилась 16,8% детей. 36,7% отнеслись к ней негативно, 21,2% школьников назвали самоизоляцию невыносимой. 32,5% опрошенных во время самоизоляции удавалось сохранять ровное и позитивное настроение, 13,1% чувствовали себя подавленно, настроение 44,2% школьников менялось несколько раз в течение дня.

Ранее по теме: Голикова сообщила о «пробелах» в знаниях школьников после дистанционки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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