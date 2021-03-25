Роспотребнадзор сообщил об ухудшении здоровья учащихся из-за «дистанционки»

Исследование НМИЦ здоровья детей показало, что у более 40% школьников развилась депрессия на дистанционном обучении. В онлайн-опросе приняли участие около 30 000 учеников школ с 5 по 11 класс из 79 регионов России. По данным исследования, самоизоляция понравилась 16,8% детей. 36,7% отнеслись к ней негативно, 21,2% школьников назвали самоизоляцию невыносимой. 32,5% опрошенных во время самоизоляции удавалось сохранять ровное и позитивное настроение, 13,1% чувствовали себя подавленно, настроение 44,2% школьников менялось несколько раз в течение дня.