Голикова сообщила о «пробелах» в знаниях школьников после дистанционки
Пробелы в знаниях возникли у школьников в результате дистанционного обучения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе «Открытого диалога» с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на тему «О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации».
«Есть определенные пробелы, есть определенные проблемы в получении этих знаний, которые получались дистанционным способом. Это видят родители, это видят учителя, и нам каким-то образом с вами нужно на это реагировать», – сказала Голикова (цитата по ТАСС).
Дистанционное обучение было временно введено в России в связи с распространением коронавируса. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков признал, что качество дистанционного образования в вузах оказалось хуже очного.