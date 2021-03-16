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Голикова сообщила о «пробелах» в знаниях школьников после дистанционки

Ведомости

Пробелы в знаниях возникли у школьников в результате дистанционного обучения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе «Открытого диалога» с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко на тему «О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации».

«Есть определенные пробелы, есть определенные проблемы в получении этих знаний, которые получались дистанционным способом. Это видят родители, это видят учителя, и нам каким-то образом с вами нужно на это реагировать», – сказала Голикова (цитата по ТАСС).

Дистанционное обучение было временно введено в России в связи с распространением коронавируса. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков признал, что качество дистанционного образования в вузах оказалось хуже очного.

Ранее по теме: Более половины родителей заявили об отставании детей от школьной программы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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