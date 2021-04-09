Умер основатель «Русской антрепризы» Рудольф Фурманов

Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 г. В 1962–1964 гг. учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. Получил инженерное образование в Северо-Западном Политехническом институте. В 1988 г. основал театр «Русская антреприза».