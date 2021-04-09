Умер основатель «Русской антрепризы» Рудольф Фурманов
Народный артист России, основатель и художественный руководитель санкт-петербургского театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова» Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни, сообщил городской комитет по культуре на своей странице «ВКонтакте».
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 83 году жизни скончался художественный руководитель санкт-петербургского театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова», народный артист России Рудольф Давыдович Фурманов», – говорится в сообщении.
Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 г. В 1962–1964 гг. учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. Получил инженерное образование в Северо-Западном Политехническом институте. В 1988 г. основал театр «Русская антреприза».
В 1998 г. Фурманов был удостоен звания Заслуженный деятель искусств России, а спустя 10 лет был признан Народным артистом России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.