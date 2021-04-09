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Умер основатель «Русской антрепризы» Рудольф Фурманов

Ведомости

Народный артист России, основатель и художественный руководитель санкт-петербургского театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова» Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни, сообщил городской комитет по культуре на своей странице «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 83 году жизни скончался художественный руководитель санкт-петербургского театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова», народный артист России Рудольф Давыдович Фурманов», – говорится в сообщении.

Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 г. В 1962–1964 гг. учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. Получил инженерное образование в Северо-Западном Политехническом институте. В 1988 г. основал театр «Русская антреприза».

В 1998 г. Фурманов был удостоен звания Заслуженный деятель искусств России, а спустя 10 лет был признан Народным артистом России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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