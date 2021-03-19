Умер заслуженный артист России Виталий Стремовский

В 1970 г. Стремовский окончил Школу-студию МХАТ, в 1986 году получил режиссерское образование в Театральном училище им. Щукина. С 1972 г. служил в Центральном академическом театре Российской армии. Он играл в таких спектаклях, как «Чайка», «Царь Федор Иоаннович», «Госпожа Министерша», и других. Получил звание заслуженного артиста РФ в 1993 г.