Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса
Необходимо принять дополнительные меры, чтобы в Россию не были завезены новые штаммы коронавируса и не началась третья волна пандемии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по производству и обращению вакцин от коронавируса.
«Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. Премьер отметил, что власти ведут постоянный мониторинг распространения инфекции на фоне того, как в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.
«Конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники», — отметил Мишустин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство завезенных в Россию новых штаммов коронавируса. В этой стране продолжают фиксировать рост заболеваемости.
По данным оперштаба, на 9 апреля в течение суток коронавирус обнаружили у 9150 жителей России. Это максимальный показатель с 1 апреля. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 623 984 человек.