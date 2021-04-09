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СМИ узнали о планах оперштаба обсудить вопрос запрета полетов в Турцию

Ведомости

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции, сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

Подобные планы подтвердили также два источника из авиаотрасли и один — из туристической. По информации последнего, отрасль готовится к введению дополнительных мер по недопущению возникновения новой волны пандемии.

«Мы морально готовимся к «лондонскому варианту»: Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции», — сказал собеседник издания.

Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры, чтобы в страну не были завезены новые штаммы коронавируса и не началась третья волна пандемии. По его словам, власти ведут постоянный мониторинг распространения инфекции на фоне того, как в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.

Перед этим глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство завезенных в Россию новых штаммов коронавируса. В этой стране продолжают фиксировать рост заболеваемости.

Ранее по теме: Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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