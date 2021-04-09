СМИ узнали о планах оперштаба обсудить вопрос запрета полетов в Турцию
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции, сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.
Подобные планы подтвердили также два источника из авиаотрасли и один — из туристической. По информации последнего, отрасль готовится к введению дополнительных мер по недопущению возникновения новой волны пандемии.
«Мы морально готовимся к «лондонскому варианту»: Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции», — сказал собеседник издания.
Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры, чтобы в страну не были завезены новые штаммы коронавируса и не началась третья волна пандемии. По его словам, власти ведут постоянный мониторинг распространения инфекции на фоне того, как в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.
Перед этим глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство завезенных в Россию новых штаммов коронавируса. В этой стране продолжают фиксировать рост заболеваемости.