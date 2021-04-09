СМИ узнали о планах оперштаба обсудить вопрос запрета полетов в Турцию

Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры, чтобы в страну не были завезены новые штаммы коронавируса и не началась третья волна пандемии. По его словам, власти ведут постоянный мониторинг распространения инфекции на фоне того, как в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.