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Решение о закрытии авиасообщения с Турцией может быть принято в понедельник

Ведомости

Решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу пока не было принято, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Источники агентства допускают, что решение по авиасообщению с Турцией могут принять в понедельник. Собеседники газеты подтверждают, что вопрос отмены авиасообщения на прошедшем сегодня правительственном совещании не обсуждался, однако полагают, что официальная позиция по этому вопросу должна быть опубликована уже сегодня, 9 апреля.

Официальных комментариев пока опубликовано не было.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы не допустить завоза новых штаммов коронавируса и, таким образом, не спровоцировать вспышки заболеваемости, которая может перейти в третью волну пандемии в России.

До этого в правительстве неоднократно подчеркивали сложность эпидемической ситуации в стране, а также отмечали, что новые штаммы коронавируса завозятся в Россию именно из Турции вернувшимися с отдыха россиянами.

Ранее по теме: СМИ узнали о планах оперштаба обсудить вопрос запрета полетов в Турцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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