Решение о закрытии авиасообщения с Турцией может быть принято в понедельник

Источники агентства допускают, что решение по авиасообщению с Турцией могут принять в понедельник. Собеседники газеты подтверждают, что вопрос отмены авиасообщения на прошедшем сегодня правительственном совещании не обсуждался, однако полагают, что официальная позиция по этому вопросу должна быть опубликована уже сегодня, 9 апреля.