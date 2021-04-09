Решение о закрытии авиасообщения с Турцией может быть принято в понедельник
Решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу пока не было принято, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Источники агентства допускают, что решение по авиасообщению с Турцией могут принять в понедельник. Собеседники газеты подтверждают, что вопрос отмены авиасообщения на прошедшем сегодня правительственном совещании не обсуждался, однако полагают, что официальная позиция по этому вопросу должна быть опубликована уже сегодня, 9 апреля.
Официальных комментариев пока опубликовано не было.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы не допустить завоза новых штаммов коронавируса и, таким образом, не спровоцировать вспышки заболеваемости, которая может перейти в третью волну пандемии в России.
До этого в правительстве неоднократно подчеркивали сложность эпидемической ситуации в стране, а также отмечали, что новые штаммы коронавируса завозятся в Россию именно из Турции вернувшимися с отдыха россиянами.