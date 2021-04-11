В Иране сообщили об инциденте на атомном объекте в Нантанзе
На атомном объекте в иранском городе Натанзе зафиксировали аварию в распределительной энергосети, сообщает Reuters.
«Инцидент не привел к жертвам или загрязнению», — заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Как отмечает Reuters, объект в Натанзе – центральный элемент иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии (IAEA). Вчера на объекте установили новые центрифуги для обогащения урана.