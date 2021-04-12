Космонавт Волынов назвал возможную причину гибели Гагарина
Первый космонавт Юрий Гагарин мог погибнуть из-за столкновения его самолета с метеозондом, заявил дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов, летчик-испытатель Борис Волынов.
«Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», — сказал он «РИА Новостям».
Волынов отметил, что истинную причину гибели Гагарина уже не узнать. Однако он усомнился в версии, выдвинутой космонавтом Алексеем Леоновым, утверждавшим, что трагедия произошла после того, как самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. Летчик-испытатель пояснил, что под описание предполагаемого виновника, чье имя Леонов не раскрыл, якобы чтобы не портить тому жизнь, попадает только один человек. Однако тот «на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов».
Гагарин погиб 27 марта 1968 г. в ходе тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Точную причину катастрофы установить не удалось. По официальным данным, из-за изменившейся воздушной обстановки самолет совершил резкий маневр и «сорвался в штопор». При попытке выровнять аппарат произошло столкновение с землей. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.