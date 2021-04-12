Космонавт Волынов назвал возможную причину гибели Гагарина

Волынов отметил, что истинную причину гибели Гагарина уже не узнать. Однако он усомнился в версии, выдвинутой космонавтом Алексеем Леоновым, утверждавшим, что трагедия произошла после того, как самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. Летчик-испытатель пояснил, что под описание предполагаемого виновника, чье имя Леонов не раскрыл, якобы чтобы не портить тому жизнь, попадает только один человек. Однако тот «на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов».