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СМИ сообщили о возможном введении новых штрафов для водителей

Ведомости

Новый штраф за шины на автомобилях не по сезону может появиться в России, сообщает «Российская газета». Однако это вряд ли произойдет 1 июня, как ожидалось ранее, уточняет издание.

Газета со ссылкой на портал проектов нормативных актов утверждает, что в сентябре прошлого года Министерство внутренних дел (МВД) страны разместило проект перечня неисправностей и условий, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Там, в частности, указывалось, что с декабря по февраль включительно нельзя водить машину на летних шинах, а с июня по август — на зимних.

В документе уточнялось, что изменения вступят в силу 1 июня. Если это случится, автомобилисты будут платить за несоблюдение требований штрафы в 500 руб. в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена).

Однако постановление, согласно которым требования к водителям ужесточатся, пока не подписано. «Соответственно, не факт, что требование к сезонному использованию шин вступит в силу с 1 июня», — утверждает «Российская газета».

Требование по эксплуатации шин, соответствующих сезону, предусмотрено техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. В то же время в российских нормативных актах, по данным издания, оно на данный момент не отражено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных