СМИ сообщили о возможном введении новых штрафов для водителей

Газета со ссылкой на портал проектов нормативных актов утверждает, что в сентябре прошлого года Министерство внутренних дел (МВД) страны разместило проект перечня неисправностей и условий, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Там, в частности, указывалось, что с декабря по февраль включительно нельзя водить машину на летних шинах, а с июня по август — на зимних.