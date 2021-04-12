СМИ сообщили о возможном введении новых штрафов для водителей
Новый штраф за шины на автомобилях не по сезону может появиться в России, сообщает «Российская газета». Однако это вряд ли произойдет 1 июня, как ожидалось ранее, уточняет издание.
Газета со ссылкой на портал проектов нормативных актов утверждает, что в сентябре прошлого года Министерство внутренних дел (МВД) страны разместило проект перечня неисправностей и условий, при наличии которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Там, в частности, указывалось, что с декабря по февраль включительно нельзя водить машину на летних шинах, а с июня по август — на зимних.
В документе уточнялось, что изменения вступят в силу 1 июня. Если это случится, автомобилисты будут платить за несоблюдение требований штрафы в 500 руб. в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена).
Однако постановление, согласно которым требования к водителям ужесточатся, пока не подписано. «Соответственно, не факт, что требование к сезонному использованию шин вступит в силу с 1 июня», — утверждает «Российская газета».
Требование по эксплуатации шин, соответствующих сезону, предусмотрено техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. В то же время в российских нормативных актах, по данным издания, оно на данный момент не отражено.