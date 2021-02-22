Долги российских водителей по штрафам ГИБДД выросли почти на 1 млрд рублей в 2020 году
Общий долг российских водителей по штрафам ГИБДД в 2020 г. вырос на 1 млрд руб., достигнув 11,3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Отмечается, что средняя сумма долга в прошлом году составила порядка 830 руб., что на 15 руб. меньше аналогичного показателя за 2019 г. Сумма взысканных долгов ФССП при этом практически не изменилась и составила 13,7 млрд руб.
В МВД России рассказали агентству, что за прошедший год был отмечен рост числа нарушений, которые были выявлены видеокамерами, было вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, что на 20% превышает показатель за 2019 г. Большая часть штрафов (около 124 млн) были выписаны за превышение скорости, 13,6 млн – за игнорирование требований дорожных знаков или дорожной разметки, а еще 5,2 млн – за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.