Долги российских водителей по штрафам ГИБДД выросли почти на 1 млрд рублей в 2020 году

В МВД России рассказали агентству, что за прошедший год был отмечен рост числа нарушений, которые были выявлены видеокамерами, было вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, что на 20% превышает показатель за 2019 г. Большая часть штрафов (около 124 млн) были выписаны за превышение скорости, 13,6 млн – за игнорирование требований дорожных знаков или дорожной разметки, а еще 5,2 млн – за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.