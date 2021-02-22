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Долги российских водителей по штрафам ГИБДД выросли почти на 1 млрд рублей в 2020 году

Ведомости

Общий долг российских водителей по штрафам ГИБДД в 2020 г. вырос на 1 млрд руб., достигнув 11,3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что средняя сумма долга в прошлом году составила порядка 830 руб., что на 15 руб. меньше аналогичного показателя за 2019 г. Сумма взысканных долгов ФССП при этом практически не изменилась и составила 13,7 млрд руб.

В МВД России рассказали агентству, что за прошедший год был отмечен рост числа нарушений, которые были выявлены видеокамерами, было вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, что на 20% превышает показатель за 2019 г. Большая часть штрафов (около 124 млн) были выписаны за превышение скорости, 13,6 млн – за игнорирование требований дорожных знаков или дорожной разметки, а еще 5,2 млн – за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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