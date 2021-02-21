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В МВД назвали число выявленных в 2020 году пьяных водителей

Ведомости

В 2020 г. на российских дорогах выявили свыше 550 000 пьяных водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 550 700 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

В отношении около 68 400 из них были возбуждены уголовные дела ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В ведомстве обратили внимание на то, что статистика по выявлению пьяных водителей осталась практически неизменной в сравнении с 2019 г., при этом на 5% выросло число выявленных водителей в состоянии наркотического опьянения. Всего в 2020 г. зафиксировали около 22 400 таких случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных