В МВД назвали число выявленных в 2020 году пьяных водителей

В отношении около 68 400 из них были возбуждены уголовные дела ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В ведомстве обратили внимание на то, что статистика по выявлению пьяных водителей осталась практически неизменной в сравнении с 2019 г., при этом на 5% выросло число выявленных водителей в состоянии наркотического опьянения. Всего в 2020 г. зафиксировали около 22 400 таких случаев.